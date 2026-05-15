"Черный дождь" в Рязани: после пожара на НПЗ город покрыли липкие пятна (фото)

Жители российской Рязани после ночной атаки беспилотников начали публиковать фото и видео с черными липкими пятнами на автомобилях и окнах домов. Это произошло после пожара на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом 15 мая сообщило российское издание ASTRA.

Дроны атаковали две жилые многоэтажки и Рязанский нефтеперерабатывающий завод Роснефть, после чего на предприятии начался пожар. OSINT-аналитик издания установил, что фото пожара были сделаны из микрорайона Олимпийский городок, который расположен примерно в 4 км от НПЗ.

Следы от капель черного дождя Фото: ASTRA

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в городе повреждены два многоэтажных жилых дома, а обломки БПЛА упали также на территорию одного из промышленных предприятий.

Грозовые облака после удара по НПЗ Фото: ASTRA

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с мощностью около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы и нефтехимическое сырье.

По данным ASTRA, предприятие уже неоднократно попадало под атаки. В частности, 6 декабря 2025 года беспилотники атаковали Рязанский НПЗ девятый раз с начала года, тогда на заводе также произошел пожар.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 15 мая дроны атаковали Рязань, после чего на одном из крупнейших НПЗ России вспыхнул пожар. Местные жители сообщали о звуках пролета беспилотников, ярких вспышках в небе, работе ПВО и сильном задымлении, а в сети впоследствии появились видео пожара на заводе.

Недавно Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщало, что после удара украинских дронов 7 мая Пермский НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" полностью остановил переработку нефти. По данным собеседников агентства, из-за пожара и повреждения оборудования на предприятии были срочно остановлены три основные установки первичной переработки, а ремонт может занять несколько недель.