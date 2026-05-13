Пермский НПЗ остановил работу после ударов украинских дронов, — Reuters

После третьего удара со стороны Украины нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" полностью остановил переработку. Ремонтные работы на предприятии могут занять несколько недель

По словам двух источников в отрасли, в результате удара украинского беспилоттника 7 мая возник пожар и было повреждено оборудование, пишет Reuters.

В пятницу, 8 мая, губернатор региона Дмитрий Махонин заявил, что украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Пермской области, примерно в 1460 километрах к востоку от Москвы. Он не назвал объект.

В свою очередь Служба безопасности Украины подтвердила третий удар по "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь".

"В результате атаки дронов СБУ на НПЗ "Пермнафтооргсинтез" произошло возгорание на одной из установок АВТ, которая является ключевым узлом первичной переработки нефти. На нефтеперекачивающей станции поражен один из резервуаров", — заявили представители Сил обороны.

Информаторы Reuters сообщили, что после ударов были срочно остановлены три основных установки первичной переработки нефти. Также остановлены некоторые вторичные установки. Ремонтные работы могут занять несколько недель.

В 2024 году Пермский НПЗ переработал около 12,6 млн тонн, или 250 000 баррелей в сутки, нефти. Он произвел 2 млн тонн бензина, 5,3 млн тонн дизельного топлива, 700 000 тонн кокса и 200 000 тонн мазута.

Во время атаки дронов в ночь на 7 мая было шумно в городе Наро-Фоминск, расположенном на северо-западной окраине Москвы. OSINTеры установили, что речь идет об ударе по логистическому центру ВС РФ, через который идут оружие, снаряды и военное снаряжение на фронт в Украине.

Напомним, утром 8 мая в сети сообщили о двух попаданиях в Грозном: взрывалось на базе ФСБ РФ и в воинской части.