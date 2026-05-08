СБУ в третий раз ударила по НПЗ "Пермнафтооргсинтез" и станции "Пермь": сколько целей осталось (фото)

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Пермь" в третий раз подряд попали под удары дронов Сил безопасности Украины, заявило командование. Во время последней атаки удалось попасть по еще одной установке первичной переработки нефти и по дежурному нефтяному резервуару. Какие именно цели повредили и сколько их осталось на территории стратегических объектов Российской Федерации?

В Перми ударили по ключевому производителю бензина, который поставляет топливо военному и гражданскому сектору, говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Кроме того, повредили станцию, являющейся ключевым хабом, по которому нефть перераспределяется между четырьмя соседними НПЗ. Фокус собрал детали воздушной атаки БПЛА на предприятия нефтяной отрасли РФ, расположенные в 1500 км от Украины.

В СБУ заявили, что атаковали объекты в Перми, выполняя задание, полученное от президента Владимира Зеленского. Военные заверили, что и дальше так будут делать, что лишить Кремль возможности заработать деньги на войну. Ко всему, заработанные деньги россияне будут тратить на ремонт оборудования, а не на производство оружия.

"В результате атаки дронов СБУ на НПЗ "Пермнафтооргсинтез" произошло возгорание на одной из установок АВТ, которая является ключевым узлом первичной переработки нефти. На нефтеперекачивающей станции поражен один из резервуаров", — говорится в сообщении представителей Сил обороны.

Взрывы в Перми — детали атак

В сообщении СБУ нет деталей поражения НПЗ и перекачивающей станции в Перми, которые произошли в течение последних дней. Между тем OSINTер с ником Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые фото с последствиями поражения за 7 и 8 апреля. Согласно данным спутника, на заводе могли повредить две установки первичной переработки нефти. 7 мая — АВТ-2 (координаты 57.91339, 56.12769) и еще два резервуара рядом (57.91001, 56.1305). 8 мая — возможно попадание по АВТ-5 (57.90864, 56.12271).

Взрывы в Перми — детали атак 7-8 мая на НПЗ "Пермнафтооргсинтез" Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Ранее Фокус писал о других поражениях на Пермском НПЗ. В частности, после ударов 29-30 апреля, как установили OSINT-аналитики канала "КиберБорошна", могло произойти удары БпЛА по АВТ-4 — точка 57.91339, 56.12769.

Указанные четыре случая попадания дронов СБУ на Google maps расположены в северной части предприятия, ориентировочной площадью 4,6 кв. км. На портале НПЗ есть информация об установках и другом оборудовании, которое работает на предприятии: ЭЛОУ-АВТ-1, ЭЛОУ-АВТ-2, ЭЛОУ-АВТ-3 (каждая с мощностью ориентировочно по 1 млн тонн нефти в год), ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-5 (по 4,5 млн тонн). Если Силы обороны повредили АВТ-2, АВТ-4 и АВТ-5, то, как написал OSINTер "Гарбуз", НПЗ мог потерять 30-40% мощности. Тем временем осталось добить еще две АВТ и остальное оборудование на 4 кв. км.

Взрывы в Перми — точки попадания на НПЗ "Пермнафтооргсинтез", 29-30 апреля, 7-8 мая Фото: Google Maps

Ко всему, аналитики изучили попадания по ЛПДС "Пермь" — станция также каждый раз попадала под удар дронов СБУ. Во время первых атак 29-30 апреля на станции загорелось четыре резервуара суммарно на 200 тыс. тонн нефти. Во время атаки 7-8 апреля — один меньший резервуар на 20-30 тыс. тонн (ориентировочно). Между тем в целом на площадке есть девять емкостей: осталось взорвать половину.

Взрывы в Перми — резервувары на ЛПДС Пермь 30 апреля Фото: Telegram / КіберБорошно

Отметим, во время атаки дронов в ночь на 7 мая было шумно в городе Наро-Фоминск, расположенном на северо-западной окраине Москвы. OSINTеры установили, что речь идет об ударе по логистическому центру ВС РФ, через который идет оружие, снаряды и военное снаряжение на фронт в Украине.

Напоминаем, утром 8 мая в сети сообщили о двух попаданиях в Грозном: взрывалось на базе ФСБ РФ и в воинской части.