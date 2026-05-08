СБУ втретє ударила по НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та станції "Перм": скільки цілей залишилось (фото)

Нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Перм" втретє поспіль потрапили під удари дронів Сил безпеки України, заявило командування. Під час останньої атаки вдалось поцілити по ще одній установці первинної переробки нафти та по черговому нафтовому резервуару. Які саме цілі пошкодили та скільки їх залишилось на території стратегічних об'єктів російської Федерації?

У Пермі вдарили по ключовому виробнику бензину, який постачає пальне військовому та цивільному сектору, ідеться у допису СБУ у Telegram-каналі. Крім того, пошкодили станцію, яка є ключовим хабом, яким нафта перерозподіляється між чотирма сусідніми НПЗ. Фокус зібрав деталі повітряної атаки БпЛА на підприємства нафтової галузі РФ, розташовані за 1500 км від України.

У СБУ заявили, що атакували об'єкти у Пермі, виконуючи завдання, отримане від президента Володимира Зеленського. Військові запевнили, що і далі так робитимуть, що позбавити Кремль можливості зароблять гроші на війну. До всього, зароблені гроші росіяни витрачатимуть на ремонт устаткування, а не на виробництво зброї.

"Внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ "Пермнафтооргсинтез" сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів", — ідеться у дописі представників Сил оборони.

Вибухи у Пермі — деталі атак

У повідомленні СБУ немає деталей ураження НПЗ та перекачувальної станції у Пермі, які стались протягом останніх днів. Тим часом OSINTер з ніком Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опублікував супутникові фото з наслідками ураження за 7 та 8 квітня. Згідно з даними супутника, на заводі могли пошкодити дві установки первинної переробки нафти. 7 травня — АВТ-2 (координати 57.91339, 56.12769) та ще два резервуари поруч (57.91001, 56.1305). 8 травня — можливе влучання по АВТ-5 (57.90864, 56.12271).

Вибухи у Пермі — деталі атак 7-8 травня на НПЗ "Пермнафтооргсинтез" Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Раніше Фокус писав про інші ураження на Пермському НПЗ. Зокрема, після ударів 29-30 квітня, як встановили OSINT-аналітики каналу "КіберБорошна", могло статись удари БпЛА по АВТ-4 — точка 57.91339, 56.12769.

Вказані чотири випадки влучання дронів СБУ на Google maps розташовані у північній частині підприємства, орієнтовною площею 4,6 кв. км. На порталі НПЗ є інформація про установки та інше обладнання, яке працює на підприємстві: ЕЛОУ-АВТ-1, ЕЛОУ-АВТ-2, ЕЛОУ-АВТ-3 (кожна з потужністю орієнтовно по 1 млн тонн нафти на рік), ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-5 (по 4,5 млн тонн). Якщо Сили оборони пошкодили АВТ-2, АВТ-4 та АВТ-5, то, як написав OSINTер "Гарбуз", НПЗ міг втратити 30-40% потужності. Тим часом залишилось добити ще дві АВТ та решту устаткування на 4 кв. км.

Вибухи у Пермі — точки влучання на НПЗ "Пермнафтооргсинтез", 29-30 квтіня, 7-8 травня Фото: Google Maps

До всього, аналітики вивчили влучання по ЛВДС "Перм" — станція також щоразу потрапляла під удар дронів СБУ. Під час перших атак 29-30 квітня на станції загорілось чотири резервуари сумарно на 200 тис. тонн нафти. Під час атаки 7-8 квітня — один менший резервуар на 20-30 тис. тонн (орієнтовно). Тим часом в цілому на майданчику є дев'ять ємностей: залишилось підірвати половину.

Вибухи у Пермі — резервувари на ЛПДС Пермь 30 квітня Фото: Telegram / КіберБорошно

Зазначимо, під час атаки дронів в ніч на 7 травня було гучно у місті Наро-Фомінськ, розташованому на північно-західній околиці Москви. OSINTери встановили, що ідеться про удар на логістичному центру ЗС РФ, через який іде зброя, снаряди та військове спорядження на фронт в Україні.

Нагадуємо, зранку 8 травня у мережі повідомили про два влучання у Грозному: вибухало на базі ФСБ РФ і у військовій частині.