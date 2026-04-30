У Пермі горять 200 тисяч кубометрів нафти: що показує супутник та нові кадри з РФ (відео)

У Пермському краї другу добу поспіль горить лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Перм", на якій спершу зайнялись два нафтові резервуари, а тепер — чотири, встановили OSINT-аналітики. Супутник показав масштабні осередки вогню, люди публікують кадри з палаючими об'єктами, а місцева влада говорить про те, що все гаразд. Що відбувається на стратегічному об'єкті, удар по якому підтвердили Сили оборони?

На території ЛВДС "Перм" горять чотири резервуари, кожен з місткістю по 50 тис. куб м, ідеться у дописі в Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно". На супутникових картах показано, що поруч є ще один кандидат на поширення пожежі, а дещо далі — ще чотири. На відео з місця подій бачимо російських пожежників, які не гасять вогонь, а намагаються захистити навколишні об'єкти від займання.

Аналітики опублікували зображення, на яких позначили палаючі резервуари. Червоний колір означає, що тут підтверджена зона горіння, а два жовті кола — що горить один з двох об'єктів. У одному з попередніх дописів, який з'явився о 10 год 30 квітня, уточнювалось, що третій резервуар загорівся пізніше, ніж два перші: на нього перекинувся вогонь. Тоді ж припустили займання четвертого. Станом на 13:15 OSINTери підтвердили, що на ЛВДС "Перм" справді горять ємності, в яких сумарно могло б зберігати 200 тис. куб. м нафти. Зауважмо, дані Google maps показують, що горять ємності діаметром близько 64 м, а вогонь дедалі ближче до ємностей на 48 м.

Вибухи у Пермі — які резервуари горять на ЛПДС "Пермь", 30 квітня Фото: Telegram / КіберБорошно

Вибухи у Пермі — деталі влучання 29-30 квітня

Вдень 30 квітня СБУ повідомила про повторне ураження підстанції перекачування нафти "Перм". Наголошується, що саме з цього об'єкта надходила нафта на Пермський НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Тим часом НПЗ став новою ціллю: відбувся новий далекобійний удар на відстань 1500 км, щоб зменшити постачання палива у ЗС РФ.

"Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вже другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі РФ поблизу Пермі", — ідеться у дописі.

Супутникові дані порталу FIRMS NASA зафіксував наслідки відпрацювання дронів СБУ. Бачимо масштабну зону підвищеної температури, яка вкриває ЛПДС "Пермь". Крім того, помітна зона можливої пожежі у ще одній точці на південному сході від Пермі: орієнтовні координати 57.87958, 56.16094.

У моніторинговому каналі Exilenova+ опублікував свіжі дані супутника про ситуацію у Пермі. На зображенні — димний хвіст на 450 км. Також зауважується, що за цим показником Перм перебуває на "почесному" третьому місці після Усть-Луги та Туапсе.

Тим часом губернатор Пермського краю Дмитро Манохін офіційно заявив, що у регіоні справді стався приліт на "територію промислового підприємства": назва не вказана. З його слів, немає проблем з забрудненням повітря. Водночас місцеві пабліки інформували про запах гару та хімікалій й про важкі хмари диму у Пермі. Крім того, служба оповіщення закликала росіян зробити запаси води та їжі. Серед іншого, нагадали про день пожежника, який 30 квітня святкують у РФ і навели оцінку ситуації від науковця. Доктор географічних наук Андрей Шихов запевнив жителів Пермі, що на розвіювання диму знадобиться кілька днів: очікується слабкий вітер 1 та 2 травня.

Зазначимо, зранку 30 квітня Фокус писав про вибухи у Пермі, внаслідок яких здійнялись додаткові стовпи диму над нафтоперекачувальною станцією та нові стовпи диму на території НПЗ. З'ясувалось, що вдалось влучити по установці АВТ-4, яка виконує первинну переробку нафту ля отримання пального та машинного масла.

Нагадуємо, 30 квітня було гучно у Нижньогородській області РФ у місті Дзержинськ: місцеві жителі говорили про ураження заводу з виготовлення вибухівки, а влада — про "займання трави".