В Перми горят 200 тысяч кубометров нефти: что показывает спутник и новые кадры из РФ (видео)

В Пермском крае вторые сутки подряд горит линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Пермь", на которой сначала загорелись два нефтяных резервуара, а теперь — четыре, установили OSINT-аналитики. Спутник показал масштабные очаги огня, люди публикуют кадры с горящими объектами, а местные власти говорят о том, что все в порядке. Что происходит на стратегическом объекте, удар по которому подтвердили Силы обороны?

На территории ЛПДС "Пермь" горят четыре резервуара, каждый с емкостью по 50 тыс. куб м, говорится в заметке в Telegram-канале OSINTеров "КиберБорошно". На спутниковых картах показано, что рядом есть еще один кандидат на распространение пожара, а несколько дальше — еще четыре. На видео с места событий видим российских пожарных, которые не тушат огонь, а пытаются защитить окружающие объекты от возгорания.

Аналитики опубликовали изображения, на которых обозначили горящие резервуары. Красный цвет означает, что здесь подтверждена зона горения, а два желтых круга — что горит один из двух объектов. В одном из предыдущих сообщений, которое появилось в 10 часов 30 апреля, уточнялось, что третий резервуар загорелся позже, чем два первых: на него перекинулся огонь. Тогда же предположили возгорание четвертого. По состоянию на 13:15 OSINTери подтвердили, что на ЛПДС "Пермь" действительно горят емкости, в которых суммарно могло бы хранить 200 тыс. куб. м нефти. Отметим, данные Google maps показывают, что горят емкости диаметром около 64 м, а огонь все ближе к емкостям на 48 м.

Взрывы в Перми — какие резервуары горят на ЛПДС "Пермь", 30 апреля Фото: Telegram / КіберБорошно

Взрывы в Перми — детали попадания 29-30 апреля

Днем 30 апреля СБУ сообщила о повторном поражении подстанции перекачки нефти "Пермь". Отмечается, что именно с этого объекта поступала нефть на Пермский НПЗ "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез". Между тем НПЗ стал новой целью: состоялся новый дальнобойный удар на расстояние 1500 км, чтобы уменьшить поставки топлива в ВС РФ.

"Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ уже второй день подряд успешно отработали по нефтеинфраструктуре РФ вблизи Перми", — говорится в сообщении.

Спутниковые данные портала FIRMS NASA зафиксировал последствия отработки дронов СБУ. Видим масштабную зону повышенной температуры, которая покрывает ЛПДС "Пермь". Кроме того, заметна зона возможного пожара в еще одной точке на юго-востоке от Перми: ориентировочные координаты 57.87958, 56.16094.

Взрывы в Перми — информация о пожаре на ЛПДС "Пермь", 30 апреля, FIRMS NASA Фото: FIRMS NASA

В мониторинговом канале Exilenova+ опубликовал свежие данные спутника о ситуации в Перми. На изображении — дымный хвост на 450 км. Также отмечается, что по этому показателю Пермь находится на "почетном" третьем месте после Усть-Луги и Туапсе.

Взрывы в Перми — информация о столбе дыма после ударов 29-30 апреля Фото: Exilenova+

Тем временем губернатор Пермского края Дмитрий Манохин официально заявил, что в регионе действительно произошел прилет на "территорию промышленного предприятия": название не указано. По его словам, нет проблем с загрязнением воздуха. В то же время местные паблики информировали о запахе гари и химикалий и о тяжелых облаках дыма в Перми. Служба оповещения призвала россиян сделать запасы воды и еды. Среди прочего, напомнили о дне пожарного, который 30 апреля празднуют в РФ и привели оценку ситуации от ученого. Доктор географических наук Андрей Шихов заверил жителей Перми, что на развеивание дыма понадобится несколько дней: ожидается слабый ветер 1 и 2 мая.

Отметим, утром 30 апреля Фокус писал о взрывах в Перми, в результате которых поднялись дополнительные столбы дыма над нефтеперекачивающей станцией и новые столбы дыма на территории НПЗ. Выяснилось, что удалось попасть по установке АВТ-4, которая выполняет первичную переработку нефти для получения топлива и машинного масла.

Напоминаем, 30 апреля было громко в Нижегородской области РФ в городе Дзержинск: местные жители говорили о поражении завода по изготовлению взрывчатки, а власти — о "возгорании травы".