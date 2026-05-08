У Грозному чути звуки вибухів і стрілянини: ЗМІ повідомляють про атаку дронів

Перший вибух пролунав близько 6 години ранку. Після нього була низка інших вибухів у районі проспекту Ісаєва, де розташована будівля УФСБ.

"Ще один приліт у районі залізничного вокзалу в Грозному. Через глушіння мережі, не всі жителі можуть вийти на зв'язок і повідомити про обстановку", — пише опозиційне ЗМІ Niyso.

Журналісти зазначають, що жителі Грозного надсилають їм відео та аудіо записи прильотів.

"Інформація про те, що це були саме БПЛА, підтвердилася. Точну кількість назвати поки що складно, проте йдеться про щонайменше 4-5 дронів", — ідеться в повідомленні.

Також вони зазначили, що один дрон упав недалеко від нової будівлі адміністрації та військового містечка в Ханкалі: "Ймовірно, що він летів в одну з цих двох цілей".

Ще один дрон, який, як передбачалося, прямував у будівлю УФСБ, упав поруч: "Імовірно, був збитий".

Відео дня

Журналісти зазначили, що у них є відео з місця падіння дронів і фото, але вони їх не публікують, щоб захистити своїх підписників, які надіслали їм файли.

Офіційні ЗМІ Чечні про атаку дронів не повідомляли зовсім.

РосЗМІ на тлі цих новин повідомляють про припинення роботи низки аеропортів на півдні РФ. Зазначають, що дрон потрапив у будівлю аеронавігації. У підсумку тимчасово закрито Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозний, Краснодар, Махачкалу, Магас, Мінеральні Води, Нальчик, Сочі, Ставрополь, Елісту.

Наразі фахівці аналізують працездатність обладнання та коригують розклад.

Нагадаємо, минулого разу дрони долітали до Грозного в Чечні ще наприкінці 2025 року.

Тоді Рамзан Кадиров обіцяв "мститися", але незабаром опинився в лікарні через хворобу нирок.