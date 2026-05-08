В Грозном слышны звуки взрывов и стрельбы: СМИ сообщают об атаке дронов

Первый взрыв прозвучал около 6 часов утра. После него была череда других взрывов в районе проспекта Исаева, где расположено здание УФСБ.

"Еще один прилет в районе ЖД Вокзала в Грозном. Из-за глушения сети, не все жители могут выйти на связь и сообщить об обстановке", — пишет оппозиционное СМИ Niyso.

Журналисты отмечают, что жители Грозного присылают им видео и аудио записи прилетов.

"Информация о том, что это были именно БПЛА, подтвердилась. Точное количество назвать пока сложно, однако речь идет о минимум 4-5 дронах", — сказано в сообщении.

Также они отметили, что один дрон упал недалеко от нового здания администрации и военного городка в Ханкале: "Вероятно, что он летел в одну из этих двух целей".

Еще один дрон, который, как предполагалось, направлялся в здание УФСБ, упал рядом: "Вероятно, был сбит".

Журналисты отметили, что у них есть видео с места падения дронов и фото, но они их не публикуют, чтобы защитить своих подписчиков, приславших им файлы.

Официальные СМИ Чечни об атаке дронов не сообщали вовсе.

РосСМИ на фоне этих новостей сообщают о приостановке работы ряда аэропортов на юге РФ. Отмечается, что дрон попал в здание аэронавигации. В итоге временно закрыты Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Сейчас спецы анализируют работоспособность оборудования и корректируют расписание.

Напомним, в прошлый раз дроны долетали до Грозного в Чечне еще в конце 2025 года.

Тогда Рамзан Кадыров обещал "мстить", но вскоре оказался в больнице из-за болезни почек.