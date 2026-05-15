"Чорний дощ" у Рязані: після пожежі на НПЗ місто вкрили липкі плями (фото)

Жителі російської Рязані після нічної атаки безпілотників почали публікувати фото і відео з чорними липкими плямами на автомобілях та вікнах будинків. Це сталося після пожежі на Рязанському нафтопереробному заводі.

Про це 15 травня повідомило російське видання ASTRA.

Дрони атакували дві житлові багатоповерхівки та Рязанський нафтопереробний завод Роснєфть, після чого на підприємстві почалася пожежа. OSINT-аналітик видання встановив, що фото пожежі були зроблені з мікрорайону Олімпійське містечко, який розташований приблизно за 4 км від НПЗ.

Сліди від крапель чорного дощу Фото: ASTRA

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що у місті пошкоджені два багатоповерхові житлові будинки, а уламки БПЛА впали також на територію одного з промислових підприємств.

Грозові хмари після удару по НПЗ Фото: ASTRA

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ із потужністю близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, зріджені гази та нафтохімічну сировину.

За даними ASTRA, підприємство вже неодноразово потрапляло під атаки. Зокрема, 6 грудня 2025 року безпілотники атакували Рязанський НПЗ дев’ятий раз від початку року, тоді на заводі також сталася пожежа.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 15 травня дрони атакували Рязань, після чого на одному з найбільших НПЗ Росії спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляли про звуки прольоту безпілотників, яскраві спалахи в небі, роботу ППО та сильне задимлення, а в мережі згодом з’явилися відео пожежі на заводі.

Нещодавно Reuters із посиланням на джерела в галузі повідомляло, що після удару українських дронів 7 травня Пермський НПЗ “Лукойл-Пермнафтооргсинтез” повністю зупинив переробку нафти. За даними співрозмовників агентства, через пожежу та пошкодження обладнання на підприємстві були терміново зупинені три основні установки первинної переробки, а ремонт може тривати кілька тижнів.