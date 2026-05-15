РФ атакувала "рекордна" кількість БпЛА: уразили корабель, атакували Ейськ та Рязань (відео)

Україна запустила по цілях Російської Федерації рекордну кількість дронів, перевершивши атаку березня 2026 року, написали росЗМІ. Міністерво оборони РФ повідомило про наліт 355 дронів в ніч на 15 травня, а попереднє досягнення — 389 безпілотників 25 березня. Які російські регіони та райони ТОТ потрапили під новий масований наліт українських БпЛА?

На черговий рекордний удар дронів Сил оборони України звернуло увагу росЗМІ "Агентство. Новости" у Telegram-каналі. При цьом вони покладаються на звіти Міноборони РФ, оскільки офіційних підрахунків не існує. Масованість та успішність атаки підтверджується кадрами з Рязані, з інших регіонів РФ. Почалась пожежа на Рязанському НПЗ, також було гучно у Бєлгороді й біля військового об'єкта ЗС РФ у Єйську.

У дописі росЗМІ підсумовували нічну атаку дронів на РФ. Згідно з даними Міноборони, безпілотники дістались до Каспійського моря, літали над акваторією Азовського моря та зачепили європейські області. У переліку — 17 областей РФ та окупований Крим. Повітряні атаки охопили цілі від Бєлгорода та Брянська до Москви та Калмикії, запевнило російське командування.

Вибухи у РФ — Міноборони про атаку БпЛА 15 травня

Вибухи у РФ — деталі уражень 15 травня

Рязанська область. У Рязані внаслідок повітряно атаки пошкоджено будинок у Рязані, декорований кольорами російського прапора та збудований у 2018 році на Касимівському шосе, і ще один будинок на вул. Новоселів. OSINTери росЗМІ Astra встановили, що дрони уразили НПЗ — підприємство нафтової галузі РФ, яке належить корпорації "Роснефть". Аналітики також зауважили, що найбільш постраждалий будинок "Триколор", у якому загинуло троє росіян, ймовірно, потрапив під удар ППО РФ, оскільки не чули характерного звуку польоту дрона. Тим часом неподалік від цієї споруди — приладобудівний завод зі структури "Ростєх", який працює на російську армію.

Краснодарський край. На каналі Exilinova+ з'явилось фото з Єйська — дим, який здійнявся вночі під час атаки БпЛА. Згідно з даними Astra, могло горіти на аеродромі 859 навчальний центр авіації МВФ РФ.

Вибухи у РФ — дим у Єйську 15 травня

Бєлгородська область. Згідно з даними місцевої влади та каналу "Пепел", під удар могла потрапити Бєлгородська ТЕЦ. Про поранених росіян та про наслідки атаки даних немає.

Зазначимо, Фокус писав про результати нічної атаки дронів та про вибухи у РФ в ніч на 15 травня. Серед інших, вночі справді стало відомо про удар по Рязанському НПЗ. На відео з соцмереж показали спалахи вогню, звуки вибухів та стовпи диму, які затягнули місто за 500 км від України.

Нагадуємо, у росЗМІ написали про "нафтовий дощ", який накрив Рязань після удару дронів по НПЗ 15 травня. Тим часом командувач СБС Роберт Бровді показав кадри ураження корабля в Бердянську та літака-амфібії у Єйську.