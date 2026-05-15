Дрони СБС підірвали корабель у Бердянську, літак-амфібію та Ка-27, — "Мадяр" (відео)

В ніч на 15 травня Сили безпілотних систем атакували об'єкти Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях та у зоні досяжності на Азовському морі, ідеться у дописі командувача СБС Роберта Бровді "Мадяра". На відео з кадрами ударів — атака на суховантаж у Бердянську, на літак-амфібію Бе-200 та вертоліт Ка-27 під Єйськом й Таганрогом та інші важливі цілі.

Дрони вдарили по 23 цілях ЗС РФ, і по кожному припало приблизно по два удари, написав Бровді на сторінці Facebook. Зона атаки — окуповані регіони України й також Таганрог, Єйськ. Уражені об'єкти, окрім корабля, літака та вертольота, — це ЗРК "Тор-М2", ЗГРК "Пансцир-С1" та інші.

Повідомлення командувача СБС з'явилось зранку 15 травня, після інформації у росЗМІ про масовану атаку на Рязань та інші російські регіони. З'ясувалось, що дісталось й об'єктам на окупованих територіях та найближчим областям РФ. Бровді написав, що влучили по 23 цілях і завдали 55 ударів. На відео з кадрами ураження бачимо, наприклад, літак-амфібію у Єйську, до якого підлітає дрон, а потім — оперативний контроль з хмарою вогню у точці влучання. Також є удар по Ка-27: вертоліт стояв на аеродромі, оточений, схоже, захисною сіткою, але вона йому не допомогла. Атака на суховантаж у порту Бердянська відбулась зранку, після сходу сонця. Тим часом вночі цілями стали установки ППО малої дальності, які прикривали важливі цілі ЗС РФ.

Згідно з даними Бровді, дрони СБС дістали до цілей у Єйську, Морському (РФ), у Бердянську на Азові, у Гончарово та Райгородку (Луганська область, Україна), Хуторку (Крим). Підрозділи, які виконали бойові завдання, — це 1 центр СБС, 427 бригада "Рарог", 414 бригада "Птахи Мадяра", 20 бригада "К-2".

