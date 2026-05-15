Дроны СБС взорвали корабль в Бердянске, самолет-амфибию и Ка-27, — "Мадяр" (видео)
В ночь на 15 мая Силы беспилотных систем атаковали объекты Российской Федерации на временно оккупированных территориях и в зоне досягаемости на Азовском море, говорится в заметке командующего СБС Роберта Бровди "Мадяра". На видео с кадрами ударов — атака на сухогруз в Бердянске, на самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ка-27 под Ейском и Таганрогом и другие важные цели.
Дроны ударили по 23 целям ВС РФ, и по каждому пришлось примерно по два удара, написал Бровди на странице Facebook. Зона атаки — оккупированные регионы Украины и также Таганрог, Ейск. Пораженные объекты, кроме корабля, самолета и вертолета, — это ЗРК "Тор-М2", ЗГРК "Панцирь-С1" и другие.
Сообщение командующего СБС появилось утром 15 мая, после информации в росСМИ о массированной атаке на Рязань и другие российские регионы. Выяснилось, что досталось и объектам на оккупированных территориях и ближайшим областям РФ. Бровди написал, что попали по 23 целям и нанесли 55 ударов. На видео с кадрами поражения видим, например, самолет-амфибию в Ейске, к которому подлетает дрон, а затем — оперативный контроль с облаком огня в точке попадания. Также есть удар по Ка-27: вертолет стоял на аэродроме, окруженный, похоже, защитной сеткой, но она ему не помогла. Атака на сухогруз в порту Бердянска состоялась утром, после восхода солнца. Между тем ночью целями стали установки ПВО малой дальности, которые прикрывали важные цели ВС РФ.
Согласно данным Бровди, дроны СБС добрались до целей в Ейске, Морском (РФ), в Бердянске на Азове, в Гончарово и Райгородке (Луганская область, Украина), Хуторке (Крым). Подразделения, которые выполнили боевые задачи, — это 1 центр СБС, 427 бригада "Рарог", 414 бригада "Птицы Мадьяра", 20 бригада "К-2".
