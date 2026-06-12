Удари по ключових об'єктах РФ: Генштаб розкрив нові деталі ударів по заводах у Татарстані

У ніч на 12 червня Сили оборони України уразили нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" і "ТАИФ-НК" у Нижньокамську Республіки Татарстан, а також комбінат "Тольяттикаучук" у Самарській області РФ. На території всіх трьох підприємств підтверджено пожежі.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, ураження зазнали нафтопереробні заводи “ТАНЕКО” та “ТАИФ-НК” у Нижньокамську. На обох підприємствах підтверджено влучання по цілях та виникнення пожеж.

У Генштабі зазначили, що “ТАНЕКО” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії з проєктною потужністю понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

Підприємство “ТАИФ-НК” спеціалізується на глибокій переробці нафти та газового конденсату. Його продукція використовується як для масового паливного ринку, так і для нафтохімічної галузі та військових потреб.

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Також українські підрозділи уразили комбінат “Тольяттикаучук” у Самарській області. Підприємство виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину.

“Підтверджено ураження цілі та пожежу на території комбіната”, — повідомили у Генштабі.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по командно-спостережних пунктах російських військ у районах Обести та Іскри Курської області, а також біля Маринського на Херсонщині. Ураження також зафіксували по пунктах управління противника в районах Воскресенки та Покровська, а також по вузлу зв’язку біля Веселого на Донеччині.

Українські військові також вразили район зосередження особового складу РФ на полігоні “Восточний” поблизу Новопетрівки Запорізької області, польовий артилерійський склад біля Риб’янцевого на Луганщині та логістичний склад окупантів у Маріуполі.

Окремо у Генштабі повідомили про уточнення результатів удару по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ, завданого 10 червня. За даними військових, підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 і АВТ-5 та резервуар РВС-2000. Після цього завод припинив роботу.

Нагадаємо, що вранці 12 червня, дрони атакували Нижньокамськ у російському Татарстані. Після вибухів у місті зафіксували задимлення та повідомлення про влучання по одному з підприємств.

OSINT-аналітики припускали, що під ударом могли опинитися завод «СИБУР» або підприємство “Нижньокамськнафтохім”. Також моніторингові канали повідомляли про пожежу в житловій багатоповерхівці після роботи російських засобів РЕБ.

Також безпілотники атакували завод “Тольяттікаучук” у Самарській області РФ. Після серії вибухів на території підприємства виникла пожежа, а над заводом здійнявся густий дим. Про ураження об'єкта повідомляли OSINT-аналітики.

Раніше, у ніч на 15 травня, російська влада заявила про одну з наймасштабніших атак українських безпілотників від початку повномасштабної війни. У Міноборони РФ стверджували, що над територією країни та окупованим Кримом нібито зафіксували 355 дронів.

Тоді під атакою, за даними російської сторони, опинилися Рязанська та Бєлгородська області, а також Краснодарський край. У Рязані повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі, а в Єйську — про вибухи поблизу військового аеродрому. Місцева влада також заявляла про пошкодження житлових будинків і роботу систем протиповітряної оборони.