У Росії обмежили продаж бензину: проблеми вже фіксують у Москві та Петербурзі

Мешканці російських мегаполісів почали відчувати нестачу бензину. Криза поширилася навіть на Москву, Казань і Санкт-Петербург.

У багатьох великих російських містах місцеві жителі відчули дефіцит палива. Про це повідомляє канал Supernova+.

Окрім зростання цін на бензин, у деяких мегаполісах уже запровадили обмеження на заправках.

Наприклад, у мережі АЗС "Татнефть" у Москві, Санкт-Петербурзі, а також у Казані та Набережних Челнах у Татарстані видають по 20–25 літрів пального на одну особу.

Як зазначають на каналі, удари по Нижньокамському НПЗ призвели до дефіциту бензину в усій структурі нафтової компанії.

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Російські ЗМІ також повідомляють, що частина АЗС мережі "Татнефть" взагалі закрита, а водіїв попереджають, що на АЗС працюють лише магазини.

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На АЗС працює лише магазин Фото: з відкритих джерел

При цьому на тих небагатьох заправках, які ще працюють, літр 95-го бензину подорожчав із 70 до 79 рублів, тобто приблизно з 43,28 гривень підскочив одразу до 48,85 гривень.

Нагадаємо, на початку червня ударні безпілотники атакували Санкт-Петербург, вразивши найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії — АТ "Петербурзький нафтовий термінал".

Фокус повідомляв, що в Росії виникли проблеми й з авіаційним паливом. Одразу декілька великих російських аеропортів у Махачкалі, Мінеральних Водах, Краснодарі, Астрахані та Нижньому Новгороді опублікували попередження для пілотів про обмеження на заправку повітряних суден.