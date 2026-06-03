Бензин по талонах, ціни вгору: як Україна наближає паливну кризу в Росії

Україна б'є по російських НПЗ не перший рік. Однак якщо раніше такі удари переважно завдавали репутаційних та фінансових втрат, то тепер їхні наслідки дедалі частіше відчувають звичайні росіяни. Дефіцит бензину в окупованому Криму, обмеження продажу пального та проблеми з бюджетом змушують експертів говорити про новий етап економічного тиску на РФ. Фокус розбирався, чи може паливна криза стати для Кремля серйознішою проблемою, ніж самі удари дронів.

Атака безпілотників на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі стала не поодиноким епізодом, а частиною ширшої української кампанії проти російської нафтової інфраструктури. Поки Москва намагається демонструвати стійкість перед Петербурзьким міжнародним економічним форумом, удари по НПЗ, терміналах, нафтобазах і трубопровідних вузлах дедалі сильніше б'ють по внутрішньому ринку пального РФ.

За даними Reuters, у травні 2026 року атаки українських дронів змусили низку центральноросійських нафтопереробних заводів зупинити або суттєво скоротити переробку. Це вже призвело до локальних дефіцитів бензину, зокрема в окупованому Криму, де влада була змушена вводити обмеження на продаж пального.

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Проблема для Росії полягає не в нестачі нафти як такої. РФ залишається одним із найбільших виробників у світі. Але сира нафта і бензин — це різні речі. Щоб забезпечити армію, цивільний транспорт, аграрний сектор і логістику, потрібна стабільна робота НПЗ. Саме по цій ланці Україна й завдає ударів.

Reuters пише, що через простої НПЗ Росія була змушена наростити експорт сирої нафти через західні порти до найвищого рівня з вересня 2025 року. Тобто частину сировини, яку неможливо швидко переробити всередині країни, Москва намагається вивезти за кордон. Але це не розв'язує проблему внутрішнього ринку: експорт сирої нафти не замінює бензин на заправках.

Ще один показовий сигнал — рішення російської влади обмежувати експорт нафтопродуктів. За даними Reuters і Bloomberg, Росія вже забороняла або розширювала обмеження на експорт окремих видів пального, зокрема авіаційного палива, щоб втримати ситуацію на внутрішньому ринку. Для країни, яка роками заробляла на експорті енергоресурсів, це виглядає як вимушений антикризовий крок.

Міжнародні аналітики звертають увагу, що удари по НПЗ мають подвійний ефект. По-перше, вони зменшують обсяг переробки й створюють дефіцит окремих видів пального. По-друге, вони змушують Росію розтягувати ППО, ремонтувати дорогі технологічні об'єкти й перекидати логістику. Аналітики Atlantic Council зазначають, що українська кампанія проти російських НПЗ поступово перетворює велику територію РФ із переваги на проблему: чим більше об'єктів потрібно захищати, тим важче це робити одночасно.

Окрема вразливість — сезонний фактор. Улітку попит на бензин у Росії традиційно зростає: відпустки, аграрні роботи, внутрішні перевезення. Саме тому удари по НПЗ у цей період можуть бути особливо болючими. Якщо ремонт заводів затягується, а нові атаки повторюються, дефіцит швидко переходить із локальної проблеми у політичну: черги на АЗС, обмеження продажу й зростання цін стають видимими для населення.

Для України така стратегія є спробою перенести війну в економічну площину. Росія системно б'є по українській енергетиці, містах і цивільній інфраструктурі. У відповідь Київ дедалі частіше використовує далекобійні дрони проти об'єктів, які забезпечують російську військову машину пальним і грошима.

Втім, говорити про швидкий колапс російської паливної системи зарано. РФ має великі запаси нафти, резервні потужності й адміністративні інструменти: може вводити заборони на експорт, перерозподіляти пальне між регіонами, стримувати ціни або приховувати статистику. Але саме потреба в таких заходах показує, що удари по НПЗ вже створюють для Москви не іміджеву, а практичну проблему.

Головний висновок міжнародних оцінок простий: українські дрони не знищують російську нафтову галузь одномоментно, але роблять її дорожчою, повільнішою і менш передбачуваною. А для країни, яка веде затяжну війну і фінансує її значною мірою з енергетичних доходів, це може стати одним із найболючіших напрямів тиску.

Черги на АЗС замість фронтових зведень: як удари по НПЗ відчувають росіяни

Якщо для Кремля удари по НПЗ означають втрати експорту та проблеми з логістикою, то для пересічних росіян наслідки значно простіші й помітніші — дефіцит бензину, зростання цін та обмеження продажу пального.

Перші ознаки цієї проблеми вже з'явилися в окупованому Криму. Через перебої з постачанням бензину місцева влада була змушена обмежувати продаж пального на АЗС, а водії скаржилися на нестачу популярних марок бензину та черги на заправках. Саме дефіцит пального став одним із перших прямих наслідків ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі.

Водночас російська влада намагається стримати погіршення ситуації адміністративними методами. У квітні уряд РФ продовжив заборону на експорт бензину для виробників до кінця липня 2026 року, пояснивши це необхідністю стабілізувати внутрішній ринок. Ще раніше були запроваджені обмеження на експорт авіаційного палива. Для країни, яка традиційно входить до числа найбільших експортерів нафтопродуктів у світі, такі кроки є доволі показовими.

Експерти зазначають, що саме побутові наслідки можуть стати найбільш чутливими для російської влади. Пожежі на НПЗ залишаються далекими новинами для більшості населення, однак дефіцит бензину, черги на АЗС або зростання цін водії помічають одразу.

Паливна криза може перерости у кризу цін

На думку провідного експерта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, Україна вперше почала системно бити по фундаменту російської економіки — нафтогазовому сектору, який залишається головним джерелом доходів Кремля.

"Якщо раніше удари по НПЗ та об'єктах паливно-енергетичного комплексу були радше поодинокими випадками, то зараз йдеться про системну кампанію. Якщо подивитися на травень, складається враження, що практично щодня під удар потрапляв якийсь об'єкт, пов'язаний із нафтовою галуззю Росії. Україна послідовно створює проблеми саме там, де для Кремля найбільш боляче — у сфері, яка забезпечує надходження грошей до бюджету", — каже Фокусу експерт.

За його словами, економічні проблеми в Росії накопичуються вже не перший рік. Так, на початок повномасштабної війни грошова маса в країні становила близько 67 трильйонів рублів, а зараз перевищує 132 трильйони.

"Фактично за час війни обсяг грошей в економіці майже подвоївся. Таке можливо лише тоді, коли ВВП зростає такими ж темпами й це якісне економічне зростання. Але ще у 2023 році Центральний банк Росії прямо визнавав, що головна проблема полягає в тому, що економічне зростання відбувається у сферах, не пов'язаних зі споживанням та інвестиціями. Тобто грошей друкують дедалі більше, а фундамент економіки при цьому не стає міцнішим", — пояснює Ус.

Додатковий тиск створює бюджетна ситуація. За словами експерта, навіть офіційні російські дані свідчать про поглиблення фінансових проблем.

"Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов нещодавно заявив про додаткові надходження до бюджету на рівні 200 мільярдів рублів. Але при цьому дефіцит бюджету становить 5,8 трильйона рублів. Тобто влада фактично радіє 200 мільярдам, коли бракує майже шести трильйонів. Це демонструє масштаб проблеми", — зазначає експерт.

На його думку, саме тому Кремль так болісно реагує на удари по нафтовій інфраструктурі. Нафтогазові доходи залишаються основою російської економіки, а проблеми з переробкою та експортом пального безпосередньо впливають на бюджетні надходження.

"У вересні 2023 року Росія вже переживала бензинову кризу після скорочення так званого демпфера — механізму компенсацій продавцям пального. Тоді реалізаторам стало невигідно продавати бензин на внутрішньому ринку, і пальне почало зникати з АЗС. Уряд був змушений терміново повертати компенсації. Але сьогодні ситуація інша — грошей у бюджеті значно менше, а дефіцит значно більший", — нагадує Ус.

Експерт вважає, що найбільший ризик для Кремля виникне тоді, коли проблеми з пальним перестануть бути локальними й стануть помітними для жителів найбільших міст.

"Сьогодні про дефіцит бензину найбільше говорять у Криму, де вже з'являються талони та обмеження. Але якщо ситуація, яку зараз бачить Крим, пошириться на Москву чи Санкт-Петербург, наслідки можуть бути значно серйознішими. Великі міста живуть завдяки постійним поставкам товарів. Усе це перевозиться вантажним транспортом. Щойно дорожчає пальне — автоматично дорожчають продукти, ліки, будматеріали та практично всі товари повсякденного попиту.

І тоді люди починають оцінювати ситуацію не за телевізором, а за цінами у магазинах. Як давно говорять економісти, холодильник завжди перемагає телевізор. Якщо паливна криза почне напряму впливати на ціни та доступність товарів, це вже буде проблема не окремої галузі, а всієї російської економіки", — підсумував Ус.

Раніше Фокус пояснював, що сьогоднішній український удар по Санкт-Петербургу, на думку політичного аналітика Ігара Тишкевича, має два очевидних сенси. По-перше, це привіт економічному форуму, який якраз сьогодні розпочинається в Пітері і традиційно дуже важливий для Путіна. Але цей удар має також і віддалену мету — він б'є по осінніх виборах у Росії.

Нагадаємо, наприкінці травня окупаційна влада Криму запровадила обмеження на продаж бензину А-95 — не більше 20 літрів на одну людину на добу. Після оголошення нових правил на автозаправках Сімферополя та Севастополя утворилися великі черги, а місцеві жителі почали скаржитися на дефіцит пального та стрімке зростання цін.