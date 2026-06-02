Дефіцит бензину в окупованому Криму посилюється: АЗС вводять жорсткі обмеження на продаж пального

В окупованому Криму загострюється паливна криза, і на автозаправках дедалі більше обмежують продаж бензину, а частина найбільших мереж фактично зупинила реалізацію паливних талонів і карт. Ситуація поступово переходить у режим жорсткого нормування пального для населення та транспорту.

Як повідомляє російська служба BBC, дефіцит бензину в анексованому Криму посилюється через перебої з логістикою постачання. Основною проблемою називають ускладнення руху трасою "Новоросія", яка використовується для доставки пального з території РФ і яка, за даними журналістів, неодноразово зазнавала атак українських безпілотників. Також там зазначалося, що в Севастополі вже раніше вводили талонну систему на бензин марок АІ-92 та АІ-95 через стрімке вичерпання запасів на АЗС.

Зокрема, на офіційних сайтах найбільших мереж автозаправок "ТЕС" та "АТАН" з’явилися однакові повідомлення: "Шановні відвідувачі! Продаж талонів і паливних карт тимчасово призупинено. Приносимо вибачення за можливі незручності". Оскільки ці компанії контролюють значну частину ринку АЗС на півострові, фактично мова йде про обмеження доступу до пального в масштабах усього регіону.

Раніше призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що на заправках мережі TES у місті за кілька годин було повністю вибрано денний ліміт бензину. Після цього продаж АІ-92 та АІ-95 перевели виключно на талони. Він також публічно звертався до мешканців із проханням використовувати автомобілі лише у разі крайньої потреби.

Ще раніше, 30 травня, призначений Москвою "глава" Криму Сергій Аксьонов оголосив про нові обмеження на продаж пального. За його рішенням, бензин марки АІ-95 дозволено відпускати тільки за талонами, а АІ-92 — не більше 20 літрів на один автомобіль. Окремо підкреслювалося, що заправка у каністри повністю заборонена.

Окупаційна адміністрація пояснює ситуацію "логістичними труднощами" та заявляє, що стабілізація ринку пального можлива приблизно протягом 30 днів. Водночас ключовим маршрутом постачання залишається федеральна траса Р-280 "Новоросія", яка з’єднує Ростовську область із Кримом через окуповані території.

У матеріалах BBC також зазначається, що рух цією трасою ускладнений через регулярні атаки українських безпілотників. Окремо повідомляється про ураження транспортних колон постачання на напрямку Таганрог — Маріуполь — Мелітополь — Джанкой, який є основним логістичним коридором для забезпечення окупованого Криму.

За даними OSINT-аналітиків, підтверджено щонайменше 14 відеозаписів ударів по вантажному транспорту на цій трасі. Найбільше таких випадків зафіксовано між російським кордоном і окупованим Маріуполем, а також у районі південніше Мелітополя.

Крім того, у матеріалі наголошують, що цей маршрут є критично важливим для постачання як військових, так і цивільних вантажів, а його регулярні ураження створюють системні перебої з логістикою та посилюють дефіцит пального на окупованих територіях.

Нагадаємо, що у Кремлі офіційно визнали наявність проблем із постачанням пального до окупованого Криму. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання перебуває на контролі Москви та над його вирішенням працюють представники "влади всіх рівнів".

Також Фокус писав, що наприкінці травня окупаційна влада Криму запровадила обмеження на продаж бензину А-95 — не більше 20 літрів на одну людину на добу. Після оголошення нових правил на автозаправках Сімферополя та Севастополя утворилися великі черги, а місцеві жителі почали скаржитися на дефіцит пального та стрімке зростання цін.

До цього OSINT-дослідник Клеман Молен помітив, що у РФ перекрили рух "сухопутним шляхом" до окупованого Криму через почастішання атак ЗСУ.