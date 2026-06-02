Дефицит бензина в оккупированном Крыму усиливается: АЗС вводят жесткие ограничения на продажу горючего

В оккупированном Крыму обостряется топливный кризис, и на автозаправках все больше ограничивают продажу бензина, а часть крупнейших сетей фактически остановила реализацию топливных талонов и карт. Ситуация постепенно переходит в режим жесткого нормирования топлива для населения и транспорта.

Как сообщает русская служба BBC, дефицит бензина в аннексированном Крыму усиливается из-за перебоев с логистикой поставок. Основной проблемой называют затруднение движения по трассе "Новороссия", которая используется для доставки горючего с территории РФ и которая, по данным журналистов, неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников. Также там отмечалось, что в Севастополе уже ранее вводили талонную систему на бензин марок АИ-92 и АИ-95 из-за стремительного исчерпания запасов на АЗС.

В частности, на официальных сайтах крупнейших сетей автозаправок "ТЭС" и "АТАН" появились одинаковые сообщения: "Уважаемые посетители! Продажа талонов и топливных карт временно приостановлена. Приносим извинения за возможные неудобства". Поскольку эти компании контролируют значительную часть рынка АЗС на полуострове, фактически речь идет об ограничении доступа к топливу в масштабах всего региона.

Ранее назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что на заправках сети TES в городе за несколько часов был полностью выбран дневной лимит бензина. После этого продажу АИ-92 и АИ-95 перевели исключительно на талоны. Он также публично обращался к жителям с просьбой использовать автомобили только в случае крайней необходимости.

Еще ранее, 30 мая, назначенный Москвой "глава" Крыма Сергей Аксенов объявил о новых ограничениях на продажу топлива. По его решению, бензин марки АИ-95 разрешено отпускать только по талонам, а АИ-92 — не более 20 литров на один автомобиль. Отдельно подчеркивалось, что заправка в канистры полностью запрещена.

Оккупационная администрация объясняет ситуацию "логистическими трудностями" и заявляет, что стабилизация рынка топлива возможна примерно в течение 30 дней. При этом ключевым маршрутом поставки остается федеральная трасса Р-280 "Новороссия", которая соединяет Ростовскую область с Крымом через оккупированные территории.

В материалах BBC также отмечается, что движение по этой трассе затруднено из-за регулярных атак украинских беспилотников. Отдельно сообщается о поражении транспортных колонн снабжения на направлении Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Джанкой, который является основным логистическим коридором для обеспечения оккупированного Крыма.

По данным OSINT-аналитиков, подтверждено не менее 14 видеозаписей ударов по грузовому транспорту на этой трассе. Больше всего таких случаев зафиксировано между российской границей и оккупированным Мариуполем, а также в районе южнее Мелитополя.

Кроме того, в материале отмечается, что этот маршрут является критически важным для снабжения как военных, так и гражданских грузов, а его регулярные поражения создают системные перебои с логистикой и усиливают дефицит топлива на оккупированных территориях.

Дефицит топлива в Крыму — что об этом известно

Напомним, что в Кремле официально признали наличие проблем с поставками топлива в оккупированный Крым. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос находится на контроле Москвы и над его решением работают представители "власти всех уровней".

Также Фокус писал, что в конце мая оккупационные власти Крыма ввели ограничения на продажу бензина А-95 — не более 20 литров на одного человека в сутки. После объявления новых правил на автозаправках Симферополя и Севастополя образовались большие очереди, а местные жители начали жаловаться на дефицит топлива и стремительный рост цен.

До этого OSINT-исследователь Клеман Молен заметил, что в РФ перекрыли движение по "сухопутному пути" в оккупированный Крым из-за участившихся атак ВСУ.