Перестали продавать даже по талонам: в оккупированном Крыму начались проблемы с бензином

Продажа талонов для физических лиц временно приостановлена. На заправках, где остался только дизель, выстроились километровые очереди.

"Приносим извинения за возможно доставленные неудобства. На данный момент услуга продажи талонов доступна только по действующим договорам ", - сообщается на сайте АЗС АТАН. Ранее к соцсетях крымчане жаловались, что многие заправки опустели полностью, а где продажа продолжалась – наливали не более 20 литров в одну машину. Фокус собрал все, что известно.

О том, что на оккупированном полуострове начались серьезные проблемы с топливом, сообщили даже росСМИ. Пропагандисты жалуются, что ВСУ "изолируют" Крым, продолжая атаки по трассах и это "сказывается не только на гуманитарной ситуации на полуострове. Постоянные атаки влияют и на боевые возможности ВС РФ".

Также россияне признали, что закрыть антидроновыми сетками 400 километров по берегу Азовского моря — "задача не из легких".

Причина перебоев — массированные удары украинских дронов по российским НПЗ и установление ВСУ контроля над федеральной трассой Р-280 "Новороссия", которую в РФ называют "сухопутный мост" в Крым.

Россиянам, желающим отдохнуть в Крыму, посоветовали брать топливо с собой в канистрах.

Ограничения на продажу бензина в Крыму неизбежно повлияют на динамику турпотока, поскольку около 80% туристов добираются туда на личных автомобилях, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Популярной услугой стала перепродажа бензина в интернете с доставкой, дороже, чем на заправках.

Ранее назначенный Москвой "губернатор" региона Сергей Аксенов заявил, что в оккупированном Крыму с 31 мая вводятся талоны на бензин марки АИ-95.

Он уточнял, что топливо будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам. Одновременно с 31 мая вводится лимит на розничную продажу АИ-92 — не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена. Аксенов обещал нормализовать ситуацию в течение 30 дней.

Аналогичные меры ввели и в Севастополе, сообщил так называемый "губернатор" Михаил Развожаев. По его словам, продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в городе 31 мая будет осуществляться только по талонам. Он пояснил, что с утра на АЗС ТЭС велась продажа топлива и за несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день.

"Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС", — уточнил Развожаев, призвав всех отложить незначительные поездки, использовать личный транспорт только по необходимости и по возможности пересесть на общественный.

Кроме атак на трассы на наличие топлива влияет также количество атак на НПЗ: к середине мая остановились НПЗ суммарной мощностью 238 тыс. тонн в сутки — четверть всей российской нефтепереработки. В центральной части страны переработка нефти практически остановилась после ударов по заводам в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. Только за май шесть российских НПЗ полностью или частично прекратили производство, включая "Нижегороднефтеоргсинтез" ("Лукойл") и "Киришинефтеоргсинтез" ("Сургутнефтегаз").

Загрузка российских нефтезаводов упала до минимума с 2009 года — 4,69 млн баррелей в сутки (ниже уровней прошлогоднего бензинового кризиса). С начала мая выпуск нефтепродуктов переведен под жесткий контроль правительства: Минэнерго начало спускать нефтяным компаниям обязательные к исполнению рекомендации по объемам производства, отгрузкам на внутренний рынок, экспорту и биржевым продажам.

Напомним, 22 мая OSINT-исследователь Клеман Молен заметил, что в РФ перекрыли движение по "сухопутному пути" в оккупированный Крым из-за участившихся атак ВСУ.

Также россияне были очень недовольны тем, что бензина на оккупированном полуострове не осталось.