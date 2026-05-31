Перестали продавати навіть за талонами: в окупованому Криму почалися проблеми з бензином

Продаж талонів для фізичних осіб тимчасово припинено. На заправках, де залишився тільки дизель, вишикувалися кілометрові черги.

"Приносимо вибачення за можливо доставлені незручності. Наразі послуга продажу талонів доступна тільки за діючими договорами", — повідомляється на сайті АЗС АТАН. Раніше в соцмережах кримчани скаржилися, що багато заправок спорожніли повністю, а де продаж тривав — наливали не більше 20 літрів в одну машину. Фокус зібрав усе, що відомо.

Про те, що на окупованому півострові почалися серйозні проблеми з паливом, повідомили навіть росЗМІ. Пропагандисти скаржаться, що ЗСУ "ізолюють" Крим, продовжуючи атаки трасами, і це "позначається не тільки на гуманітарній ситуації на півострові. Постійні атаки впливають і на бойові можливості ЗС РФ".

Також росіяни визнали, що закрити антидроновими сітками 400 кілометрів берегом Азовського моря — "завдання не з легких".

Причина перебоїв — масовані удари українських дронів по російських НПЗ і встановлення ЗСУ контролю над федеральною трасою Р-280 "Новоросія", яку в РФ називають "сухопутний міст" до Криму.

Росіянам, які бажають відпочити в Криму, порадили брати пальне із собою в каністрах.

Обмеження на продаж бензину в Криму неминуче вплинуть на динаміку турпотоку, оскільки приблизно 80% туристів добираються туди на особистих автомобілях, повідомив віце-президент Асоціації туроператорів Росії Сергій Ромашкін.

Популярною послугою став перепродаж бензину в інтернеті з доставкою, дорожче, ніж на заправках.

Раніше призначений Москвою "губернатор" регіону Сергій Аксьонов заявив, що в окупованому Криму з 31 травня вводяться талони на бензин марки АІ-95.

Він уточнював, що паливо відпускатимуть у пріоритетному порядку для комунального та соціального транспорту, а також за талонами. Одночасно з 31 травня запроваджується ліміт на роздрібний продаж АІ-92 — не більше 20 літрів на один транспортний засіб, заправка в каністри заборонена. Аксьонов обіцяв нормалізувати ситуацію протягом 30 днів.

Аналогічні заходи запровадили і в Севастополі, повідомив так званий "губернатор" Михайло Развожаєв. За його словами, продаж бензину марок АІ-92 і АІ-95 у місті 31 травня буде здійснюватися тільки за талонами. Він пояснив, що зранку на АЗС ТЕС вівся продаж пального і за кілька годин було розібрано весь сформований ліміт на день.

Бензину в Криму майже немає

"Це тимчасовий захід, необхідний для того, щоб ми могли поповнити запаси пального на АЗС", — уточнив Развожаєв, закликавши всіх відкласти незначні поїздки, використовувати особистий транспорт тільки за необхідності і за можливості пересісти на громадський.

Крім атак на траси на наявність палива впливає також кількість атак на НПЗ: до середини травня зупинилися НПЗ сумарною потужністю 238 тис. тонн на добу — чверть усієї російської нафтопереробки. У центральній частині країни переробка нафти практично зупинилася після ударів по заводах у Киришах, Москві, Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі. Тільки за травень шість російських НПЗ повністю або частково припинили виробництво, включно з "Нижньогороднафтооргсинтезом" ("Лукойл") і "Киришинефтеоргсинтезом" ("Сургутнефтегаз").

Черги на заправках в окупованому Криму

Завантаження російських нафтозаводів впало до мінімуму з 2009 року — 4,69 млн барелів на добу (нижче рівнів торішньої бензинової кризи). З початку травня випуск нафтопродуктів переведено під жорсткий контроль уряду: Міненерго почало спускати нафтовим компаніям обов'язкові до виконання рекомендації щодо обсягів виробництва, відвантажень на внутрішній ринок, експорту та біржових продажів.

Нагадаємо, 22 травня OSINT-дослідник Клеман Молен зауважив, що в РФ перекрили рух "сухопутним шляхом" до окупованого Криму через частіші атаки ЗСУ.

Також росіяни були дуже незадоволені тим, що бензину на окупованому півострові не залишилося.