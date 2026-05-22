У РФ перекрили рух "сухопутним шляхом" до окупованого Криму

Росіяни закрили дорогу між Ростовом і окупованим Кримом на тлі почастішання атак ЗСУ.

Це помітив OSINT-дослідник Клеман Молен. У пості на Х він проаналізував атаки українців і зазначив, що тепер "сухопутний шлях", яким перекидали зброю та боєприпаси, тепер настільки небезпечний, що росіянам довелося значно обмежити пересування.

Росіянам довелося обмежити рух в окупований Крим

Відео з наслідками ударів публікуються дедалі частіше, також фіксується почастішання ударів по залізничному транспорту.

При цьому українська тактика працює так: дрони типу FP-1 і FP-2 б'ють по складах, командних пунктах, системах ППО, дрони типу Hornet — по логістичних автомобілях на дальній дистанції, а далекі FPV — по логістиці ближче до фронту.

Молен вважає, що росіяни так чи інакше почнуть переглядати логістичні стратегії, змінювати маршрути, перекидати ППО і будувати антидронні тунелі з сіток.

Однак ці заходи зменшать ефективність російського постачання відносно поточного рівня.

Тим часом призначена Москвою влада окупованої частини Херсонської області на тлі дедалі частіших ударів українських дронів оголосила про обмеження руху транспорту ділянкою траси Ростов-на-Дону — Маріуполь — Сімферополь — "сухопутного коридору" в окупований Крим. Про це повідомив так званий "губернатор Херсонської області" Володимир Сальдо, заявивши, що на ділянці федеральної траси Р-280 у напрямку автомобільного пункту пропуску "Джанкой" обмежено рух вантажних автомобілів. Йдеться про обмеження на відрізку "від км 463+300 до км 494+000" з 00:00 21 травня "до особливого розпорядження".

Росіянам довелося обмежити рух в окупований Крим для цивільних авто

Поки виняток робиться для військових спеціальних вантажів, ліків і палива, техніки "для відновлення інфраструктури", а також частини продуктів і товарів першої необхідності. Український OSINT-ресурс "Око Гора" пов'язав це з необхідністю знизити ймовірність ураження військових машин безпілотниками ЗСУ.

"Зроблено це для зниження трафіку, щоб військова техніка і бензовози могли безперешкодно пересуватися на високій швидкості, тим самим знижуючи ризик потрапити під атаку БПЛА", — зазначає канал.

Нагадаємо, на початку березня повідомлялося про вибухи в районі будівлі ФСБ, у місті Армянськ на півночі окупованого півострова Крим.

Також російські військові стали приварювати так звані "мангали" на катери, які несуть патруль біля Кримського мосту.