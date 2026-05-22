В РФ перекрыли движение по "сухопутному пути" в оккупированный Крым

Россияне закрыли дорогу между Ростовом и оккупированным Крымом на фоне участившихся атак ЗСУ.

Это заметил OSINT-исследователь Клеман Молен. В посте на Х он проанализировал атаки украинцев и отметил, что теперь "сухопутный путь", которым перебрасывали оружие и боеприпасы, теперь настолько небезопасен, что россиянам пришлось значительно ограничить передвижение.

Россиянам пришлось ограничить движение в оккупированный Крым

Видео с последствиями ударов публикуются все чаще, также фиксируется учащение ударов по железнодорожному транспорту.

При этом украинская тактика работает следующим образом: дроны типа FP-1 и FP-2 бьют по складам, командным пунктам, системам ПВО, дроны типа Hornet — по логистическим автомобилям на дальней дистанции, а дальние FPV — по логистике ближе к фронту.

Молен считает, что русские так или иначе начнут пересматривать логистические стратегии, менять маршруты, перебрасывать ПВО и строить антидроновые туннели из сеток.

Однако эти меры уменьшат эффективность российского снабжения относительно текущего уровня.

Тем временем назначенные Москвой власти оккупированной части Херсонской области на фоне участившихся ударов украинских дронов объявили об ограничении движения транспорта по участку трассы Ростов-на-Дону — Мариуполь — Симферополь — "сухопутного коридора" в оккупированный Крым. Об этом сообщил так называемый "губернатор Херсонской области" Владимир Сальдо, заявив, что на участке федеральной трассы Р-280 в направлении автомобильного пункта пропуска "Джанкой" ограничено движение грузовых автомобилей. Речь идет об ограничении на отрезке "от км 463+300 до км 494+000" с 00:00 21 мая "до особого распоряжения".

Россиянам пришлось ограничить движение в оккупированный Крым для гражданских авто

Пока исключение делается для военных специальных грузов, лекарств и топлива, техники "для восстановления инфраструктуры", а также части продуктов и товаров первой необходимости. Украинский OSINT-ресурс "Око Гора" связал это с необходимостью снизить вероятность поражения военных машин беспилотниками ВСУ.

"Сделано это для снижения трафика, чтобы военная техника и бензовозы могли беспрепятственно передвигаться на высокой скорости, тем самым снижая риск попасть под атаку БПЛА", — отмечает канал.

Напомним, в начале марта сообщалось о взрывах в районе здания ФСБ, в городе Армянск на севере оккупированного полуострова Крым.

Также российские военные стали приваривать так называемые "мангалы" на катера, которые несут патруль у Крымского моста.