ВС РФ установили "мангалы" на катер "Грачонок" в Крыму: защитят ли от дронов ВСУ (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации прикрепили защитные решетки к противодиверсионному катеру "Грачонок" проект 21980, который патрулирует акваторию возле Крымского моста, сообщили в сети. На фото с места событий фигурируют так называемые "мангалы", которые должны уберечь от атаки летающих аппаратов. Решетки появились через неделю после удара Военно-Морских сил Украины и уничтожения двух катеров с экипажами.

Россияне прикрепили "мангалы" на катера "Грачонок", которые находятся в море возле Крымского моста, говорится в сообщении в Telegram-канале российского негосударственного аналитического центра, который специализируется на вопросах обороны (Центр АСТ). Около полуночи 10 мая в канале опубликовали две фотографии с размытыми изображениями, написали о решетках, а других деталей не предоставили.

На фото, которые появились в сети, действительно видим катер "Грачонок", над которым виднеется конструкция неизвестного назначения. Видим, что речь идет о, вероятно, сетке или решетке, которую протянули сверху от кормы до хвоста. Решетка-сетка закрывает корабль от вертикальных ударов сверху. Качество изображения не дает возможности рассмотреть, есть ли защита на бортах (выше и ниже ватерлинии) и на палубе вокруг рубки.

Катер Грачонок — вероятная защита от дронов Фото: Telegram

Катер Грачонок — конструкция для защиты от дронов Фото: Telegram

Под сообщением о появлении "мангалов" появились комментарии, в которых напомнили, что ВМС Украины ударили по катеру класса "Грачонок", а также по катеру проекта "Соболь", не летающими беспилотниками, а безэкипажными морскими дронами.

Катер Грачонок — комментарии по защите от морских катеров и БпЛА Фото: Скриншот

Катер класса "Грачонок" проекта 21890 — это российский противодиверсионный корабль, который выпускают на судостроительном заводе в Татарстане. По состоянию на 2021 год флот РФ получил 10 катеров "Грачнок", вооруженных пулеметами, пушками, ЗРК, с РЛС и гидролокатором. Габариты корабля, который россияне хотели бы защитить от дронов ВСУ, — длина 31 м, ширина 7,5 м, осадка до двух метров, высота борта 3,7 м (ориентировочная высота над ватерлинией — до 6-8 м).

Аналитики портала Defense Express отреагировали на появление защиты на катере "Грачонок". По их мнению, может идти речь не столько о защите от морских катеров-камикадзе, сколько от FPV, которые начали нести ударные дроны FP-1. Фокус в апреле писал о подобной тактике Сил обороны: россияне пожаловались на выдумку украинцев и предположили, что FPV будут охотиться за мобильными огневыми группами системы ПВО ВС РФ.

Атака на катер "Грачонок", а также на "Соболь", состоялась в ночь на 30 апреля, сообщило украинское командование. ВМС Украины опубликовало видео, снятое во время атаки. Видим, что на российские корабли направили именно морские, а не летающие, дроны, которые врезались в борта на уровне ватерлинии, а не сверху или по бокам. В заметке ВМС указано, что россияне понесли "санитарные и безвозвратные потери": детали в то время не были известны. Уточнялось, что катера патрулировали акваторию возле Крымского моста, чтобы защитить его от налета украинских БпЛА.

Впоследствии OSINTеры проекта "КиберБорошна" установили последствия атаки морских дронов ВМС Украины. Выяснилось, что на катере "Грачонок" под удар попало 11 российских военных: девять погибли, а двое получили ранения: источник данных не озвучивался. Ко всему, аналитики портала "Милитарный" уточнили, что экипаж катера — это шесть моряков, и сделали предположение, что остальные пострадавшие от удара БЭКов Сил обороны — это стрелки и водолазы.

Напоминаем, 4 мая OSINTеры рассказали о последствиях атаки морских дронов ВМС ВСУ на катер класса "Соболь", который патрулировал Черное море вместе с "Грачонком".