ЗС РФ встановили "мангали" на катер "Грачонок" в Криму: чи захистять від дронів ЗСУ (фото)

Збройні сили Російської Федерації прикріпили захисні решітки до протидиверсійного катера "Грачонок" проєкт 21980, який патрулює акваторію біля Кримського мосту, повідомили у мережі. На фото з місця подій фігурують так звані "мангали", які мають вберегти від атаки літаючих апаратів. Решітки з'явились через тиждень після удару Військово-Морських сил України та знищення двох катерів з екіпажами.

Росіяни прикріпили "мангали" на катери "Грачонок", які перебувають у морі біля Кримського мосту, ідеться у дописі в Telegram-каналі російського недержавного аналітичного центру, який спеціалізується на питаннях оборони (Центр АСТ). Близько опівночі 10 травня у каналі опублікували дві фотографії з розмитими зображеннями, написали про решітки, а інших деталей не надали.

На фото, які з'явились у мережі, справді бачимо катер "Грачонок", над яким видніється конструкція невідомого призначення. Бачимо, що ідеться при, ймовірно, сітку чи решітку, яку протягнули згори від корми до хвоста. Решітка-сітка закриває корабель від вертикальних ударів згори. Якість зображення не дає можливості роздивитись, чи є захист на бортах (вище та нижче ватерлінії) та на палубі навколо рубки.

Катер Грачонок — ймовірний захист від дронів

Катер Грачонок — конструкція для захисту від дронів

Під дописом про появу "мангалів" з'явились коментарі, у яких нагадали, що ВМС України вдарили по катеру класу "Грачонок", і також по катеру проєкту "Соболь", не літаючими безпілотниками, а безекіпажними морськими дронами.

Катер Грачонок — коментарі щодо захисту від морських катерів та БпЛА

Катер класу "Грачонок" проєкту 21890 — це російський протидиверсійний корабель, який виготовляється на суднобудівному заводі у Татарстані. Станом на 2021 рік флот РФ отримав 10 катерів "Грачонок", озброєних кулеметами, гарматами, ЗРК, з РЛС та гідролокатором. Габарити корабля, який росіяни хотіли б захистити від дронів ЗСУ, — довжина 31 м, ширина 7,5 м, осадка до двох метрів, висота борту 3,7 м (орієнтовна висота над ватерлінією — до 6-8 м).

Аналітики порталу Defense Express відреагували на появу захисту на катері "Грачонок". На їхню думку, може іти мова не так про захист від морських катерів-камікадзе, як від FPV, які почали нести ударні дрони FP-1. Фокус у квітні писав про подібну тактику Сил оборони: росіяни поскаржились на вигадку українців та припустили, що FPV полюватимуть за мобільними вогневими групами системи ППО ЗС РФ.

Атака на катер "Грачонок", і також на "Соболь", відбулась в ніч на 30 квітня, повідомило українське командування. ВМС України опублікувало відео, зняте під час атаки. Бачимо, що на російські кораблі спрямували саме морські, а не літаючі, дрони, які врізались у борти на рівні ватерлінії, а не згори чи з боків. У дописі ВМС вказано, що росіяни зазнали "санітарних та безповоротних втрат": деталі на той час не були відомі. Уточнювалось, що катери патрулювали акваторію біля Кримського мосту, щоб захистити його від нальоту українських БпЛА.

Згодом OSINTери проєкту "КіберБорошна" встановили наслідки атаки морських дронів ВМС України. З'ясувалось, що на катері "Грачонок" під удар потрапило 11 російських військових: дев'ятеро загинуло, а двоє отримали поранення: джерело даних не озвучувалось. До всього, аналітики порталу "Мілітарний" уточнили, що екіпаж катера — це шість моряків, та зробили припущення, що решта постраждалих від удару БЕКів Сил оборони — це стрільці та водолази.

Нагадуємо, 4 травня OSINTери розповіли про наслідки атаки морських дронів ВМС ЗСУ на катер класу "Соболь", який патрулював Чорне море разом з "Грачонком".