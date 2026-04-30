ЗСУ перетворили дрон FP-1 у платфому для FPV: небезпечна тактика ударів в Криму, — соцмережі

Ударні дрони FP-1 могли пройти модернізацію та перетворитись на носіїв FPV, розповіли у мережі. Оновлені безпілотники помітили в Криму під час атаки на чергові військові об'єкти Російської Федерації. Які технічні особливості FP-1 у ролі платформи для зграї менших безпілотників і як це вплинуло на українські атаки?

У FP-1 зменшили вагу бойової частини й замість вибухівки прикріпили під крилами по два FPV-дрони, пояснюється у матеріалі "Мілітарного". На порталі звернули увагу на допис у російському Z-пабліку, у якому хвилювались через нову зброю українців. Крім мікро-БпЛА, платформа несла термінал Starlink. Завдяки такій модернізації оператори ЗСУ отримали можливість керувати FPV на відстані 300-500 км і "полювати" на мобільні вогневі групи ЗС РФ, які загрожують іншим ударним засобам.

У російському пабліку написали, що у Криму помітили нову версію українського далекобійного дрона FP-1. Він несе бойову частину 20-30 кг [а не 120 кг, як зазвичай, — ред.]. Решта навантаження — це термінал та два безпілотники. Окрім як в Криму, такий винахід використовують для атак на усій глибині окупованих територій, поскаржились росіяни. Ідеться про тил ЗС РФ у Донецькій, Луганській, Херсонській області. Також опубліковані фото уламків: бачимо мішанину електроніки та різних компонентів, які налякали російських військових.

Дрони ЗСУ — уламки, виявлені в Криму Фото: Telegram

Росіяни заявили, що FP-1 модернізували для виконання ще ширшого "спектру задач". Як з'ясувалась, нова система "матки" "плюс" два FPV використовується для полювання на мобільні вогневі групи РФ та засоби РЕБ, які заважають атакам українців. Допис у російському пабліку завершується скаргою, що таких виробів "стає все більше".

Зауважмо, українське командування, експерти з дронів та радіотехніки, або військові, поки не коментували можливість перетворення FP-1 у платформу з FPV. На сьогодні не ясно, чи існує така модернізація та чи використовується для ударів в Криму та на інших ТОТ.

Дрони ЗСУ — деталі ударів по Криму

Зазначимо, Фокус писав про успішні відпрацювання дронів ЗСУ в окупованому Криму, які стались у квітні 2026 року. Один з останніх ударів — влучання по місцю дислокації ОТРК "Іскандер", яке сталось 28 квітня. У місцевих пабліках писали про гучні звуки над півостровом, про стрілянину та роботу ЗРК, а українське командування підтвердило повітряну атаку. При цьому на Defense Express зауважили, що Сили оборони, ймовірно, отримали зброю, яка пробилась крізь перекриття часів Радянського Союзу, створене для захисту пускових установок ракет Р-5 з ядерними боєголовками. Точка ураження, про яку написали аналітики, — це база 2-го дивізіону 84-го ракетного полку армії СРСР біля селища Овражки.

Нагадуємо, 30 квітня Військово-Морські сили розповіли про удар дронів по двох катерах ЗС РФ, які обороняли Кримський міст.