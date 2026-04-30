ВСУ превратили дрон FP-1 в платфому для FPV: опасная тактика ударов в Крыму, — соцсети

Ударные дроны FP-1 могли пройти модернизацию и превратиться в носителей FPV, рассказали в сети. Обновленные беспилотники заметили в Крыму во время атаки на очередные военные объекты Российской Федерации. Какие технические особенности FP-1 в роли платформы для стаи меньших беспилотников и как это повлияло на украинские атаки?

В FP-1 уменьшили вес боевой части и вместо взрывчатки прикрепили под крыльями по два FPV-дрона, объясняется в материале "Милитарного". На портале обратили внимание на сообщение в российском Z-паблике, в котором волновались из-за нового оружия украинцев. Кроме микро-БПЛА, платформа несла терминал Starlink. Благодаря такой модернизации операторы ВСУ получили возможность управлять FPV на расстоянии 300-500 км и "охотиться" на мобильные огневые группы ВС РФ, которые угрожают другим ударным средствам.

В российском паблике написали, что в Крыму заметили новую версию украинского дальнобойного дрона FP-1. Он несет боевую часть 20-30 кг [а не 120 кг, как обычно, — ред.]. Остальная нагрузка — это терминал и два беспилотника. Кроме как в Крыму, такое изобретение используют для атак на всей глубине оккупированных территорий, пожаловались россияне. Речь идет о тылу ВС РФ в Донецкой, Луганской, Херсонской области. Также опубликованы фото обломков: видим мешанину электроники и различных компонентов, которые напугали российских военных.

Дроны ВСУ — обломки, обнаруженные в Крыму Фото: Telegram

Россияне заявили, что FP-1 модернизировали для выполнения еще более широкого "спектра задач". Как выяснилось, новая система "матки" "плюс" два FPV используется для охоты на мобильные огневые группы РФ и средства РЭБ, которые мешают атакам украинцев. Сообщение в российском паблике завершается жалобой, что таких изделий "становится все больше".

Заметим, украинское командование, эксперты по дронам и радиотехнике, или военные, пока не комментировали возможность преобразования FP-1 в платформу с FPV. На сегодня не ясно, существует ли такая модернизация и используется ли для ударов в Крыму и на других ВОТ.

Дроны ВСУ — детали ударов по Крыму

Отметим, Фокус писал об успешных отработках дронов ВСУ в оккупированном Крыму, которые произошли в апреле 2026 года. Один из последних ударов — попадание по месту дислокации ОТРК "Искандер", которое произошло 28 апреля. В местных пабликах писали о громких звуках над полуостровом, о стрельбе и работе ЗРК, а украинское командование подтвердило воздушную атаку. При этом на Defense Express отметили, что Силы обороны, вероятно, получили оружие, которое пробилось сквозь перекрытие времен Советского Союза, созданное для защиты пусковых установок ракет Р-5 с ядерными боеголовками. Точка поражения, о которой написали аналитики, — это база 2-го дивизиона 84-го ракетного полка армии СССР возле поселка Овражки.

Напоминаем, 30 апреля Военно-Морские силы рассказали об ударе дронов по двум катерам ВС РФ, которые обороняли Крымский мост.