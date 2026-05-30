В оккупированном Крыму ввели жесткие лимиты на бензин: на АЗС образовались большие очереди (фото, видео)

Вечером 29 мая оккупационные власти в Крыму объявили о введении серьезных ограничений на покупку бензина А-95 с утра следующего дня. Несмотря на призывы не покупать бензин впрок, люди массово бросились на АЗС.

С 09:00 часов 30 мая по всему оккупированному полуострову бензин А-95 будут продавать не более 20 литров на одного человека в сутки. Об этом сообщил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Прошу крымчан не запасаться бензином и заправлять транспортные средства в обычном режиме", — призвал Аксенов.

Однако, несмотря на это, жители оккупированного полуострова сформировали длинные очереди в надежде успеть закупиться топливом до утра. Подобные очереди в частности заметили уже через некоторое время после объявления в Симферополе и Севастополе.

В комментариях к сообщению Аксенова жители начали возмущаться новостью и жаловаться, что кое-где бензина и так нет совсем, а на тот, что есть, выставили "космические цены". Также участники чата заметили, что возмутительные сообщения оттуда вскоре исчезают.

Жители оккупированного Крыма выразили недовольство новыми правилами

Стоит заметить, что в Севастополе лимиты на покупку бензина оккупационные власти ввели еще несколько дней назад, 23 мая. Агентство Reuters цитировало заявление так называемого губернатора города Михаила Развожаева, который также сообщал о лимитах в 20 литров горючего в одни руки.

Тогда Развожаев аргументировал нововведение неопределенными "логистическими проблемами".

Напомним, 22 мая OSINT-исследователь Клеман Молен заметил, что в РФ перекрыли движение по "сухопутному пути" в оккупированный Крым из-за участившихся атак ВСУ.

Также 23 мая французский исследователь открытых данных Клемент Молин рассказывал, что Украина расширила "зону поражения" для своих беспилотников: все больше дронов достигают трассы Ростов-Крым.