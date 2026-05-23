Украина расширяет "зону поражения": аналитик показал несколько "эшелонов" атак БПЛА (карта)

Киев переопределяет глубину "зоны поражения" для отечественных дронов. Сейчас все больше украинских беспилотников достигают трассы Ростов-Крым, которая является ключевой в российской логистике.

Украина, анализируя собственные дроновые атаки, сейчас пересматривает и осознает расстояние, на которое БПЛА способны нанести вред в России. Об этом пишет французский исследователь открытых данных Клемент Молин, который проанализировал удары по РФ и создал карту атак с различными "покрытиями".

Первый эшелон

Он простирается примерно на 20 км с обеих сторон фронта и состоит, в основном, из ударов FPV-дронами. Глубина от 5 до 15 км является базовой "зоной уничтожения", где потери высоки, ведь все, что движется, очень быстро становится мишенью.

Второй эшелон

Был создан недавно, простирается на 50 км или более, с усиленными через Starlink FPV-дронами, иногда с добавленными крыльями для увеличения дальности. Особенно это касается окрестностей Донецка, заметил осинтер.

В этом случае мишенями являются логистика, пункты развертывания и ключевые дороги, ведущие к фронту. Потери также значительны, особенно в отношении транспортных средств, которые часто не имеют брони.

Третий эшелон

С одной стороны, это тактические удары по ценным целям, осуществляемые преимущественно FP-2-дронами. Удары наносятся, как правило, по базам в тылу, тренировочным центрам, складам боеприпасов, ремонтным мастерским, противовоздушной обороне, радиолокационным установкам и т.д.

Также удары сейчас наносят и барражирующими боеприпасами, которые пролетают над ключевыми логистическими маршрутами россиян, атакуя, в частности, военное оборудование и топливозаправщики.

Четвертый эшелон

Он простирается в сторону временно оккупированного Крыма и России. Он, в основном, включает FP-1-дроны, но также FP-2 и другие дроны большой дальности. Мишенями здесь выступают основы российской экономики (нефтеперерабатывающие заводы, порты, промышленность), а также российская армия в Крыму, склады топлива и командные центры.

Карта с различными зонами поражения Фото: соцсети

Дополнительный эшелон, отмечает Клемент Молин, стал возможным благодаря запуску FPV-дронов с палуб морских дронов (USV) и иногда воздушных дронов, что позволяет осуществлять такие FPV-удары далеко от линии фронта.

Напомним, только в конце апреля украинские дроны впервые добрались до Урала. Взрывы, в частности, были в Екатеринбурге и Челябинске.

Фокус писал, что в ночь на 23 мая ударные беспилотники атаковали нефтеналивной терминал в Новороссийске. Он является крупнейшим на юге России нефтеналивным комплексом, который обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.