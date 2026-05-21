Запад или Украина: боевой офицер ВСУ рассказал, кто делает лучшие дроны (видео)

Украинские дроны-перехватчики уже постепенно выходят на тот уровень, когда могут стабильно и эффективно сбивать российские "Шахеды" без постоянных технических проблем. В то же время западные аналоги, как пояснил заместитель командира батареи перехватчиков беспилотных летательных аппаратов зенитного ракетного дивизиона в 23 ОМБр и лейтенант Назар Бочкур, часто имеют другой подход к работе и остаются слишком дорогими для массового использования в войне на истощение.

В интервью Фокусу военный рассказал, что украинские производители FPV-дронов за последнее время существенно улучшили качество своих разработок и уже приближаются к стабильности, которая критически важна на фронте. По его словам, для военных лучшим дроном-перехватчиком является не тот, который имеет больше всего функций или громкую рекламу, а аппарат, который просто работает без сбоев в самый важный момент. В целом, некоторые антидронные комплексы, созданные для перехвата "Шахедов", имеют необычную конструкцию и специфическое управление, поэтому операторам FPV приходится отдельно привыкать к таким системам.

Он отметил, что украинские компании постепенно научились обеспечивать стабильное качество от партии к партии. Если раньше военным приходилось постоянно контактировать с производителями из-за технических неисправностей или проблем с настройкой, то сейчас ситуация заметно меняется.

"Он ожидаемый, он системный, он такой, как ты хочешь — вот он такой приезжает", — сказал он.

При этом Бочкур подтвердил, что подобные технологии активно развивают и западные партнеры Украины. В частности, существуют американские и европейские комплексы для борьбы с беспилотниками, однако они остаются довольно специфическими и построенными на совсем другой логике применения.

И все же украинский подход, по его убеждению, сейчас базируется прежде всего на экономической эффективности. Условно говоря, даже если для уничтожения одного "Шахеда" придется потратить несколько FPV-дронов, это все равно будет выгоднее, чем использовать дорогие ракеты ПВО.

Также лейтенант обратил внимание, что современная война все больше превращается в борьбу ресурсов и возможностей производства. Именно поэтому дешевые и массовые дроны могут стать одним из ключевых элементов украинской системы противовоздушной обороны.

"Существуют отдельные американские и европейские комплексы, но их довольно мало и они очень специфические. У них совсем другой подход к уничтожению целей. Зато мы ищем возможности экономически выиграть эту борьбу — сделать так, чтобы наш дрон был дешевле", — отметил Назар Бочкур.

Кроме того, он заявил, что закрыть проблему атак "Шахедов" с помощью дронов-перехватчиков вполне реально, и сейчас все движется именно в этом направлении. В то же время для этого нужно время на масштабирование системы, выстраивание полноценной эшелонированной обороны и устранение проблемных моментов.

Впрочем, полностью заменить классические системы ПВО FPV-дроны не смогут, поскольку против крылатых и тем более баллистических ракет Украине и в дальнейшем придется использовать традиционные зенитно-ракетные комплексы и искать достаточное количество ракет для них.

"Если говорить обо всех воздушных угрозах, которые сейчас стоят перед Украиной, то дроны-перехватчики вряд ли смогут физически перехватывать скоростные цели — в частности крылатые или тем более баллистические ракеты. В таких случаях нам придется полагаться на зенитно-ракетные комплексы, искать необходимые ракеты, а впоследствии, возможно, и налаживать их производство или находить соответствующие аналоги", — пояснил он.

Отдельно военный признал, что война фактически сделала Украину большим полигоном для тестирования новых технологий в реальном бою. Именно благодаря постоянной практике украинские производители и военные могут быстро совершенствовать дроны и адаптировать их к новым угрозам.

Напомним, что, как рассказывал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, украинские производители ежедневно изготавливают около 1,5 тысячи дронов-перехватчиков, а именно украинским оружием осуществляется до 95% дальнобойных ударов по территории России.

