Способны преодолевать до 1500 км: Украина и Германия будут совместно производить дроны

Украина и Германия договорились о расширении оборонного сотрудничества — планируется, что страны будут совместно производить беспилотники. Речь идет как о дронах с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных преодолевать до 1500 километров.

Берлин продолжает поддержку украинского оборонного сектора и активизирует сотрудничество в сфере беспилотников. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Украину, передает "Суспільне".

При этом министр отметил, что производство беспилотников является важным для отражения российских атак. По его словам, массовое использование БПЛА способны эффективно подавлять российскую ПВО и уничтожать системы противовоздушной обороны.

Также Германия планирует изучать украинский опыт современного ведения войны. В частности, речь идет об украинских системах управления боевыми действиями и боевом опыте Вооруженных сил.

Берлин планирует присоединиться к украинской платформе оборонных инноваций Brave1, которая поддерживает разработчиков новых военных технологий и позволяет быстро тестировать их в реальных боевых условиях.

Напомним, что 11 мая министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с неожиданным визитом.

Отметим, в мае Фокус писал о появлении на фронте в Украине новых дронов Anubis, которые создают на совместном предприятии Германии и Украины. Дрон использует технологии ИИ для донаведения на цель: на кадрах от СБС он ударил по командному пункту ВС РФ неподалеку от линии огня. Предыдущая разработка — дрон Artemis от компании Auterion. Оба беспилотных устройства внешне похожи на российские БпЛА "Шахед", поскольку имеют такие же дельтаобразные крылья.

Напоминаем, 20 марта, через три недели после начала войны в Иране, Германия изменила правила экспорта оружия на Ближний Восток и в Украину.