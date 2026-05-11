Здатні долати до 1500 км: Україна та Німеччина спільно вироблятимуть дрони

Україна та Німеччина домовилися про розширення оборонної співпраці — планується, що країни спільно вироблятимуть безпілотники. Йдеться як про дрони з дальністю польоту менш ніж 100 кілометрів, так і про далекобійні системи, здатні долати до 1500 кілометрів.

Берлін продовжує підтримку українського оборонного сектору та активізує співпрацю у сфері безпілотників. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до України, передає "Суспільне".

При цьому міністр відзначив, що виробництво безпілотників є важливим для відбиття російських атак. За його словами, масове використання БПЛА здатні ефективно придушувати російську ППО та знищувати системи протиповітряної оборони.

Також Німеччина планує вивчати український досвід сучасного ведення війни. Зокрема, йдеться про українські системи управління бойовими діями та бойовий досвід Збройних сил.

Берлін планує долучитися до української платформи оборонних інновацій Brave1, яка підтримує розробників нових військових технологій та дозволяє швидко тестувати їх у реальних бойових умовах.

Нагадаємо, що 11 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неочікуваним візитом.

Зазначимо, у травні Фокус писав про появу на фронті в Україні нових дронів Anubis, які створюють на спільному підприємстві Німеччини та України. Дрон використовує технології ШІ для донаведення на ціль: на кадрах від СБС він вдарив по командному пункту ЗС РФ неподалік від лінії вогню. Попередня розробка — дрон Artemis від компанії Auterion. Обидва безпілотних пристрої зовні схожі на російські БпЛА "Шахед", оскільки мають такі ж дельтаподібні крила.

Нагадуємо, 20 березня, через три тижні після початку війни в Ірані, Німеччина змінила правила експорту зброї на Близький Схід та в Україну.