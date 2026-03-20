Німеччина спростила експорт зброї до країн Перської затоки та України

Німеччина спростила експорт певного обладнання повітряної та військово-морської оборони до країн Перської затоки та України, щоб забезпечити швидке надходження поставок, заявило у п’ятницю міністерство економіки країни, повідомило інформаційне агентство Reuters.

"Невибіркові атаки Ірану на країни Перської затоки призвели до нагальної потреби у військовому спорядженні, зокрема для протиповітряної оборони. Завдяки новій тимчасовій ліцензії ми адаптуємо наші процедури контролю за експортом зброї, необхідної для цих країн, щоб відповідати нашим новим вимогам", – заявила міністр економіки Катерина Райхе.

Окрім України, нова генеральна експортна ліцензія, дійсна протягом шести місяців, поширюється на експорт до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту, Бахрейну та Оману.

Згідно з новим положенням, експортерам дозволено експортувати товари без попереднього подання індивідуальної заявки до офісу BAFA для здійснення експортного контролю, повідомило міністерство.

Згідно з повідомленням, положення, яке передбачає, що компанії повинні реєструватися та подавати щомісячні звіти, поширюється на товари для повітряної та морської оборони, включаючи обладнання для знешкодження морських мін.

Нагадаємо, що Україна нарощує виробництво далекобійної зброї і вже працює над ракетами, здатними досягати Москви. За оцінками аналітиків, такі можливості можуть з’явитися вже найближчими місяцями. Однак ефективність ударів обмежує потужна російська система ППО.

Раніше ми також інформували, що у США зростає критика щодо подальшої передачі зброї Україні. Зокрема, міністр оборони Піт Гегсет заявив про необхідність зосередитися на власних військових потребах. Він зазначив, що попередня допомога Києву призвела до виснаження американських запасів.