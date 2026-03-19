"Маємо використовувати у власних інтересах": Пентагон виступив проти передачі зброї Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американські боєприпаси мають використовуватися передусім для захисту інтересів самих Сполучених Штатів, а не передаватися Україні. За його словами, попередня політика призвела до виснаження запасів озброєння і потребує перегляду.

Як пише Telegram-канал Clash Report, посадовець заявив, що раніше у США часто ухвалювали рішення про додаткову допомогу Україні навіть у ситуаціях, коли це впливало на власні ресурси. Тепер, за його словами, підхід змінюється — у Вашингтоні хочуть більше зосередитися на потребах своєї армії та зміцненні обороноздатності. Також він зазначив, що нові бюджетні рішення мають гарантувати стабільне фінансування та відновлення військових запасів.

"Я вважаю, що ми й досі маємо справу з наслідками політики, яку сформував Джо Байден, — вона полягала у виснаженні наших запасів і спрямуванні їх не для власної армії, а для України. Фактично щоразу, коли ми стикаємося з будь-яким викликом, відповідь зводиться до одного — відправити ресурси Україні. Водночас ми переконані, що нині ці боєприпаси доцільніше використовувати у наших власних інтересах. І саме такі бюджетні рішення мають забезпечити належне фінансування нашої оборони в майбутньому", — зауважив Гегсет.

Крім цього, під час виступу він повідомив про масштабні удари США по території Іран. За його словами, американські сили вже уразили понад 7000 цілей, серед яких об’єкти військової інфраструктури. Він наголосив, що йдеться про потужні та точні удари, а не поступове нарощування дій.

Гегсет також заявив, що найближчим часом очікується найбільша хвиля атак від початку операції. За його словами, можливості США продовжують зростати, тоді як потенціал Ірану, як він стверджує, поступово зменшується. Він підкреслив, що американські сили діють системно та завдають ударів по визначених цілях.

Нагадаємо, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу США на виділення близько 200 мільярдів доларів для продовження війни з Іран, однак ця ініціатива може зіткнутися з серйозним політичним опором. Водночас адміністрація Дональд Трамп розглядає можливість відправлення тисяч військових на Близький Схід для посилення операції та підготовки до нової фази конфлікту.

Також Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський висловив побоювання, що війна на Близькому Сході може спричинити дефіцит ракет Patriot, необхідних для оборони від російської агресії. Зокрема, на його думку, затяжний конфлікт на регіональному рівні вигідний Володимир Путін, оскільки він виснажує американські резерви та перенаправляє ресурси США з підтримки України на інші військові операції.