"Должны использовать в собственных интересах": Пентагон выступил против передачи оружия Украине

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что американские боеприпасы должны использоваться прежде всего для защиты интересов самих Соединенных Штатов, а не передаваться Украине. По его словам, предыдущая политика привела к истощению запасов вооружения и требует пересмотра.

Как пишет Telegram-канал Clash Report, чиновник заявил, что ранее в США часто принимали решение о дополнительной помощи Украине даже в ситуациях, когда это влияло на собственные ресурсы. Теперь, по его словам, подход меняется — в Вашингтоне хотят больше сосредоточиться на потребностях своей армии и укреплении обороноспособности. Также он отметил, что новые бюджетные решения должны гарантировать стабильное финансирование и восстановление военных запасов.

"Я считаю, что мы до сих пор имеем дело с последствиями политики, которую сформировал Джо Байден, — она заключалась в истощении наших запасов и направлении их не для собственной армии, а для Украины. Фактически каждый раз, когда мы сталкиваемся с любым вызовом, ответ сводится к одному — отправить ресурсы Украине. В то же время мы убеждены, что сейчас эти боеприпасы целесообразнее использовать в наших собственных интересах. И именно такие бюджетные решения должны обеспечить надлежащее финансирование нашей обороны в будущем", — отметил Гегсет.

Відео дня

Кроме этого, во время выступления он сообщил о масштабных ударах США по территории Иран. По его словам, американские силы уже поразили более 7000 целей, среди которых объекты военной инфраструктуры. Он подчеркнул, что речь идет о мощных и точных ударах, а не постепенном наращивании действий.

Гегсет также заявил, что в ближайшее время ожидается самая большая волна атак с начала операции. По его словам, возможности США продолжают расти, тогда как потенциал Ирана, как он утверждает, постепенно уменьшается. Он подчеркнул, что американские силы действуют системно и наносят удары по определенным целям.

Напомним, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой согласовать запрос в Конгресс США на выделение около 200 миллиардов долларов для продолжения войны с Иран, однако эта инициатива может столкнуться с серьезным политическим сопротивлением. В то же время администрация Дональд Трамп рассматривает возможность отправки тысяч военных на Ближний Восток для усиления операции и подготовки к новой фазе конфликта.

Также Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения, что война на Ближнем Востоке может вызвать дефицит ракет Patriot, необходимых для обороны от российской агрессии. В частности, по его мнению, затяжной конфликт на региональном уровне выгоден Владимир Путин, поскольку он истощает американские резервы и перенаправляет ресурсы США с поддержки Украины на другие военные операции.