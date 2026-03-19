Пентагон запросив понад $200 млрд на війну з Іраном, а адміністрація Трампа розглядає відправлення тисяч солдатів, — ЗМІ

Пентагон просить у Білого дому схвалити запит до американського конгресу щодо надання 200 мільярдів доларів на продовження війни з Іраном. Тим часом адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість відправлення тисяч військових, оскільки війна вступає у нову можливу фазу.

Ця сума значно перевищить витрати адміністрації на масштабну серію авіаударів, що проводилися досі, і буде спрямована на термінове збільшення виробництво критично важливої зброї. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Видання пише, що йдеться про новий масштабний запит, який, ймовірніше за усе, зіштовхнеться з опором тих посадовців, що виступають проти війни США на Близькому Сході. Джерело зазначило, що деякі посадовці Білого дому не думають, що запит має реальні шанси на підтримку у конгресі.

Водночас залишається незрозумілим, яку зрештою суму проситиме схвалити Білий дім. Річ у тому, що Пентагон упродовж останніх двох тижнів назвав кілька різних пропонованих запитів на фінансування війни в Ірані. Видання вважає, що подібний запит спричинить "серйозну політичну битву" у конгресі, оскільки демократи різко критикують ідею.

США розглядають можливість відправлення тисяч військових на Близький Схід

Новина про масштабний фінансовий запит Пентагону з'явилася перед інформацією агентства Reuters, яке повідомило, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість відправлення тисяч солдатів, щоб посилити військову операцію на Близькому Сході.

Видання пише, що США у такий спосіб хочуть посилити операцію на Близькому Сході, готуючись до наступних можливих кроків у кампанії щодо Ірану. Джерела повідомили медіа, що ці варіанти розглядають зокрема забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Проте може йтися також про розгортання американських сил на узбережжі Ірану.

Адміністрація Трампа також розглядає відправлення сухопутних військ на іранський острів Харг, який є центром 90% експорту нафти Ірану. Однак подібна операція вважається дуже ризикованою через загрозу іранських атак.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві внутрішніх справ Катару повідомили про атаку Ірану на один з найбільших у світі комплексів природного скрапленого газу.

Також 18 березня в інтерв'ю ВВС Володимир Зеленський розповів, що у перший день війни з Іраном використали більше ракет Patriot, ніж США виготовляють за рік.