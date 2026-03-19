Іран атакував балістикою один із найбільших у світі комплексів скрапленого природного газу

Тегеран завдав удару по Катару та випустив ракети по Саудівській Аравії після погроз 18 березня атакувати нафтогазові об'єкти по всій Перській затоці.

Іранські балістичні ракети були спрямовані зокрема на місто Рас-Лаффан — ключовий центр виробництва зрідженого природного газу у світі. Внаслідок атаки на об'єкті здійнялася пожежа, яку ліквідують профільні служби, як йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ Катару.

Енергетична компанія QatarEnergy також підтвердила удар по об'єкту у Рас-Лаффані. За інформацією установи, іранська атака завдала значної шкоди, до ліквідації наслідків залучено аварійно-рятувальні бригади.

"Оскільки було завдано значної шкоди, для ліквідації пожеж, що виникли внаслідок ударів, було негайно залучено аварійно-рятувальні бригади", — йдеться в офіційній заяві.

Енергетична компанія Катару підтвердила удар по об'єкту в Рас-Лаффані

Міністерство оборони Катару інформувало, що Іран під час атаки застосував щонайменше 5 балістичних ракет. 4 з них вдалося перехопити військовим, проте одна з ракет впала в Рас-Лаффані.

У Міністерстві закордонних справ вже відреагували на атаку Ірану. Її назвали "небезпечною ескалацією" та "грубим порушенням суверенітету", а також наголосили, що країна залишає за собою право відреагувати на атаку.

Саудівська Аравія також поскаржилася на атаку Ірану. За інформацією Reuters, країна перехопила чотири балістичні іранські ракети, що були запущені у бік Ер-Ріяда. Також країна заявила про спробу атаки іранського дрона на газовий об'єкт, розташований на сході країни.

Варто зауважити, що удари відбулися на тлі погроз Ірану здійснити атаку по великих нафтогазових об'єктах у трьох країнах. Погрози пролунали після по газопереробних заводах на родовищі Південний Парс.

Reuters прогнозує, що ескалація конфлікту може погіршити і так безпрецедентні перебої у світовому постачання енергії.

