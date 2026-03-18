США надіслали своїм посольствам у світі тривожний сигнал: що відбувається

Через конфлікт на Близькому Сході Вашингтон видав наказ для своїх посольств з приводу безпеки, адже вони можуть стати наступними цілями Ірану

Державний департамент Сполучених Штатів видав наказ для всіх своїх посольств у світі. У документі йдеться про негайне проведення безпекової оцінки. У Білому домі повідомили, що пішли на цей крок через загострення збройного конфлікту у Перській затоці та систематичні атаки Ірану на американські об’єкти. Про це пише The Washington Post, посилаючись на внутрішню телеграму Держдепу.

Наказ, який надійшов від заступника міністра з питань управління Джейсона Еванса, був підписаний державним секретарем Марко Рубіо.

У документі йдеться "усі представництва по всьому світу" мають негайно скликати комітети з надзвичайних ситуацій, які мають знайти можливі загрози, створити план на випадок їх виникнення та детально переглянути власну систему безпеки.

Автопи публікації зазначають, що схожий документ нещодавно вже був надісланий дипломатичним представництвам на Близькому Сході. Такий наказ став першим випадком, коли перевірку систем безпеки пошири на абсолютно всі посольства США у світі.

У Держдепартаменті США коротко прокоментували це рішення. Там зазначили, що розкриття внутрішнього листування є "недоречним", а засідання комітетів є "стандартним елементом наших протоколів управління ризиками та готовності". А також додали, що час проведення таких засідань не обов’язково вказує на появу нової або конкретної загрози.

У Білому домі пішли на такий безпековий крок через серію безперервних атак. Адже з початку війни США та Ізраїлю з Іраном, яка розпочалася 28 лютого, кілька американських посольств були під атакою Ірану та його союзників. Йдеться про 292 напади. Це призвело до тимчасового закриття кількох представництв та наказів персоналу США покинути територію тих країн.

Як з'ясували журналісти, наслідки атак Ірану є вкрай серйозними. Зокрема, посольство США в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) після атаки безпілотника частково постраждано. У будівлі в деяких місцях обвалився дах, а інші приміщення були сильно задимлені.

Також повідомляється, що конфлфкт на Близькому Сході вже вийшов за межі регіону. Адже зафіксовано кілька нападів на посольства США в інших країнах, серед яких стрілянина біля консульства США в Торонто та вибух біля посольства США в Осло.

Атаки Ірану на посольства США

Нагадаємо, що Фокус писав про атаку Ірану на посольство США в Іраці 18 березня. Іранський "Шахед" прилетів у посольство США в Багдаді рано вранці 18 березня. Місцеві чули потужний вибух, після чого почалася пожежа, яку було видно з берега річки Тигр. Це сталося наступного дня після серії ударів. Це вже не перша подібна атака на посольство після початку операції "Епічна лють" в Ірані. Посольство США було атаковано ракетами і дронами, але подробиць про обстріли не було.

Також Фокус повідомляяв, що 7 березня посольство США в Багдаді, зазнало обстрілу. Причому стріляли ракетами "Катюша".