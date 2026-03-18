США прислали своим посольствам в мире тревожный сигнал: что происходит

Из-за конфликта на Ближнем Востоке Вашингтон издал приказ для своих посольств по поводу безопасности, ведь они могут стать следующими целями Ирана

Государственный департамент Соединенных Штатов издал приказ для всех своих посольств в мире. В документе говорится о немедленном проведении оценки безопасности. В Белом доме сообщили, что пошли на этот шаг из-за обострения вооруженного конфликта в Персидском заливе и систематических атак Ирана на американские объекты. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на внутреннюю телеграмму Госдепа.

Приказ, который поступил от заместителя министра по вопросам управления Джейсона Эванса, был подписан государственным секретарем Марко Рубио.

В документе говорится, что "все представительства по всему миру" должны немедленно созвать комитеты по чрезвычайным ситуациям, которые должны найти возможные угрозы, создать план на случай их возникновения и детально пересмотреть собственную систему безопасности.

Автопы публикации отмечают, что похожий документ недавно уже был направлен дипломатическим представительствам на Ближнем Востоке. Такой приказ стал первым случаем, когда проверку систем безопасности распространили на абсолютно все посольства США в мире.

В Госдепартаменте США кратко прокомментировали это решение. Там отметили, что раскрытие внутренней переписки является "неуместным", а заседание комитетов является "стандартным элементом наших протоколов управления рисками и готовности". А также добавили, что время проведения таких заседаний не обязательно указывает на появление новой или конкретной угрозы.

В Белом доме пошли на такой шаг по безопасности из-за серии непрерывных атак. Ведь с начала войны США и Израиля с Ираном, которая началась 28 февраля, несколько американских посольств были под атакой Ирана и его союзников. Речь идет о 292 нападениях. Это привело к временному закрытию нескольких представительств и приказам персоналу США покинуть территорию тех стран.

Как выяснили журналисты, последствия атак Ирана являются крайне серьезными. В частности, посольство США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) после атаки беспилотника частично пострадало. В здании в некоторых местах обвалилась крыша, а другие помещения были сильно задымлены.

Также сообщается, что конфликт на Ближнем Востоке уже вышел за пределы региона. Ведь зафиксировано несколько нападений на посольства США в других странах, среди которых стрельба возле консульства США в Торонто и взрыв возле посольства США в Осло.

Атаки Ирана на посольства США

Напомним, что Фокус писал об атаке Ирана на посольство США в Ираке 18 марта. Иранский "Шахед" прилетел в посольство США в Багдаде рано утром 18 марта. Местные слышали мощный взрыв, после чего начался пожар, который был виден с берега реки Тигр. Это произошло на следующий день после серии ударов. Это уже не первая подобная атака на посольство после начала операции "Эпическая ярость" в Иране. Посольство США было атаковано ракетами и дронами, но подробностей об обстрелах не было.

Также Фокус сообщал, что 7 марта посольство США в Багдаде, подверглось обстрелу. Причем стреляли ракетами "Катюша".