Посольство США в Багдаде обстреляли советскими ракетами "Катюша", — СМИ (видео)

Посольство США в Багдаде, как пишут СМИ, подверглось обстрелу ракетами "Катюша". В частности, вечером 7 марта в столице Ирака прогремела серия взрывов.

Как пишет издание Hindustan Times со ссылкой на источники в области безопасности, ракеты попали вблизи посольства США в Багдаде. Что интересно, по данным Reuters, для удара использовали советские реактивные системы залпового огня времен Второй мировой войны "Катюша".

По данным The Caspian Post, серия взрывов произошла по всей столице Ирака, после чего у здания посольства США сработали системы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что на момент написания этой новости, официальной информации о пострадавших или повреждениях пока нет.

Кроме того, по состоянию на 7 марта, по данным Reuters, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что их беспилотники нанесли удар по американскому авиационному центру на базе Аль-Дафра вблизи Абу-Даби, столицы ОАЭ. Reuters отмечает, что не смогло независимо проверить эту информацию. Более того, иранские государственные СМИ сообщают, что Корпус стражей исламской революции также обстрелял американские войска на базе в Бахрейне. Кроме того, очевидцы рассказали агентству Reuters, что взрывы были слышны в Дохе, столице Катара.

Напомним, что еще в 2024 году авиабаза Аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу. По данным источников в иракских силах безопасности, по базе было выпущено две ракеты "Катюша", одна из которых попала на территорию объекта. В результате атаки пострадали по меньшей мере пять американских военных. По сообщениям, ответственность за инцидент связывают с местной группировкой, которая поддерживает Иран.

Также Фокус писал, что курдские военные отряды, которые базируются в Ираке, перешли в наступление против сил иранского режима и начали наземную операцию в Иране.