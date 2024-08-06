Били ракетами "Катюша": в Ираке атаковали военную базу США, есть раненые (видео)

Ранения получили пять американских военных. Официальный Багдад не может сдержать многочисленные группировки, которые поддерживает Иран.

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В Ираке была атакована авиабаза Аль-Асад на западе страны. Ранения получили не менее пяти американских военных. Били ракетами "Катюша". Атаку связывают с одной из местных группировок, которую поддерживает Иран. Пока непонятно, было ли это нападение связано с угрозами Ирана ответить за ликвидацию Израилем лидера ХАМАСа Исмаила Хании на прошлой неделе. Об этом пишет Reuters.

Официальные лица США подтвердили факт атаки, которая произошла в напряженный период, когда Ближний Восток готовится к возможной новой волне атак со стороны Ирана и его союзников после ликвидации на прошлой неделе высокопоставленных членов группировок ХАМАС и "Хезболлы".

По данным двух источников в иракских силах безопасности, по авиабазе Аль-Асад на западе Ирака были выпущены две ракеты "Катюша". Один источник в иракских силах безопасности сообщил, что ракеты упали на территории базы. Неясно, была ли атака связана с угрозами Ирана отомстить за убийство лидера ХАМАС.

Чиновники США, которые говорили с Reuters на условиях анонимности, сообщили, что один из военных получил очень серьезные ранения. Не исключается, что жертв может быть больше.

"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", — добавил один из официальных лиц.

Исмаил Хания, политический лидер палестинской исламистской группировки ХАМАС, был ликвидирован в иранской столице Тегеране на прошлой неделе. Иран обвинил Израиль в убийстве, но Израиль не взял на себя ответственность.

Также в ливанском Бейруте был ликвидирован высокопоставленный военный командир ливанской группировки "Хезболла" Фуад Шукра. И оба этих инцидента усилили обеспокоенность, что конфликт в Газе перерастает в более масштабную войну на Ближнем Востоке.

Иран заявил, что США несут ответственность за убийство Хании из-за своей поддержки Израиля.

Согласно отчету Пентагона, в ходе телефонного разговора в понедельник министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант сошлись во мнении, что атака стала "опасной эскалацией".

На прошлой неделе США нанесли удар в Ираке по лицам, которые, по словам официальных лиц США, были боевиками, готовившимися к запуску беспилотников и представлявшими угрозу силам США и коалиции.

Пентагон заявил, что направит на Ближний Восток дополнительные истребители и военные корабли ВМС, поскольку Вашингтон стремится укрепить оборону после угроз со стороны Ирана и его союзников ХАМАС и "Хезболлы".

Источники сообщили, что Ирак хочет, чтобы войска военной коалиции во главе с США начали покидать страну уже в сентябре и официально завершили работу коалиции к сентябрю 2025 года, при этом некоторые американские силы, вероятно, останутся в недавно согласованном консультативном статусе.

Багдад с трудом сдерживает поддерживаемые Ираном вооруженные группировки, которые с 7 октября десятки раз нападали на американские войска в этой стране и в соседней Сирии.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани в воскресенье провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Генерал армии США Майкл Курилла, глава Центрального командования США, в настоящее время находится на Ближнем Востоке. Один из официальных лиц США сказал, что Курилла общается с союзниками, чтобы обеспечить координацию на случай иранского нападения на Израиль.

Тем временем в Иран отправился бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу и встретился с президентом Масудом Пезешкианом.

Также стало известно, что РФ экстренно передала Ирану дополнительное вооружение. По информации израильской службы новостей "14 канал", речь идет об оперативных ракетных комплексах "Искандер" и комплексах радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН".