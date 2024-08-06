Шойгу прилетел в Тегеран, пока Иран готовится мстить Израилю за ликвидацию лидера ХАМАСа

Бывший министр обороны РФ также встречался с контр-адмиралом Али Акбаром Ахмадьяном. А президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал Россию "ценным стратегическим сотрудником".

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Сергей Шойгу, бывший министр обороны России, занимающий теперь пост Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, прилетел в Тегеран менее чем через неделю после ликвидации Израилем лидера ХАМАСа Исмаила Хании. Военное сотрудничество между московским режимом и Исламской Республикой значительно активизировалось за последние два года после вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Foundation for Defense of Democracies.

Исмаил Хания, как известно, был убит, когда прибыл в столицу Ирана на церемонию инаугурации Масуда Пезешкиана. В Иране подняли красный флаг мести и пообещали атаку на Израиль.

Россия заявила, что "решительно осуждает" ликвидацию Хании, в то время как Пезешкиан назвал Россию "ценным стратегическим союзником". Военное сотрудничество между московским режимом и Исламской Республикой значительно активизировалось за последние два года после агрессии России против Украины. В феврале агентство Reuters сообщило, что Иран поставил России баллистические ракеты класса "земля-земля", а в июне Соединенные Штаты заявили, что Иран отправил россиянам "сотни" ударных беспилотников, которые ранее использовались с разрушительным эффектом в Украине после вторжения в феврале 2022 года.

Эксперты Фонда по защите демократии считают, что цели визита Сергея Шойгу ясны, как и президента РФ Владимира Путина.

Встреча Сергея Шойгу и Масуда Пезешкиана Фото: Iranian Presidency Office

"Цель Путина ясна. Он хочет перестроить новый мировой порядок и подорвать Запад. Чтобы реализовать эту стратегию, ему нужен хаос на Ближнем Востоке, и Иран, как доверенное лицо России, помогает ему. Цель Шойгу в Тегеране — укрепить отношения в сфере безопасности, чтобы Иран мог пойти на эскалацию, а Москва могла позже шантажировать Запад, заставляя его вести переговоры через Кремль, если они хотят деэскалации конфликта", — заявила Ивана Страднер, научный сотрудник Foundation for Defense of Democracies (FDD).

Отмечается, что партнерство между Исламской Республикой Хаменеи и Россией Путина глубоко укоренилось в их идеологическом противостоянии американоцентричному международному порядку.

"В свете конфликта в Украине Россия воспринимает появление нового театра военных действий на Ближнем Востоке как возможность расширить свое влияние в регионе, одновременно отвлекая внимание от украинского фронта", — считает Саид Гассеминеджад, старший советник по Ирану и финансовой экономике.

Шойгу развивает военные отношения с Ираном

В FDD отмечают, что "визит к одному из ключевых политических союзников России подчеркивает сохраняющуюся значительную роль Шойгу".

Занимая пост министра обороны России — пост, с которого он был отстранен в ходе крупной перестановки в руководстве, организованной Путиным в мае, — Шойгу встретился с высшими иранскими лидерами. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в апреле прошлого года, членами которой являются Россия, Индия, Китай, Иран, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан, — Шойгу и его иранский коллега обсудили укрепление связей в сфере безопасности, причем Шойгу, как сообщается, подчеркнул значительное увеличение военных контрактов между Тегераном и Москвой.

Встреча Сергея Шойгу и Масуда Пезешкиана Фото: Iranian Presidency Office

Комментируя визит Шойгу в Иран, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не ожидает, что Москва сыграет позитивную роль в снижении региональной напряженности. "Мы не видели, чтобы они играли продуктивную роль в этом конфликте, который начался со зверств ХАМАСа 7 октября. Они, по большей части, отсутствовали. Конечно, мы видели, что они ничего не сделали, чтобы призвать какую-либо сторону предпринять шаги по деэскалации", — сказал Миллер.

Напомним, ранее Фокус писал про Масуда Пезешкиана, нового президента Ирана с азербайджанскими корнями. Пезешкиан прославился, как реформатор. В своих предвыборных обещаниях он акцентировал внимание на нормализацию отношения с Западом и смягчении контроля за соблюдением закона об обязательном ношении хиджаба в Исламской Республике.