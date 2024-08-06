Шойгу прилетів до Тегерана, поки Іран готується мстити Ізраїлю за ліквідацію лідера ХАМАСу

Колишній міністр оборони РФ також зустрічався з контр-адміралом Алі Акбаром Ахмадьяном. А президент Ірану Масуд Пезешкіан назвав Росію "цінним стратегічним співробітником".

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Сергій Шойгу, колишній міністр оборони Росії, який обіймає тепер посаду Секретаря Ради Безпеки Російської Федерації, прилетів до Тегерана менш ніж за тиждень після ліквідації Ізраїлем лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії. Військове співробітництво між московським режимом та Ісламською Республікою значно активізувалося за останні два роки після вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Foundation for Defense of Democracies.

Ісмаїла Ханію, як відомо, було вбито, коли він прибув до столиці Ірану на церемонію інавгурації Масуда Пезешкіана. В Ірані підняли червоний прапор помсти та пообіцяли атаку на Ізраїль.

Росія заявила, що "рішуче засуджує" ліквідацію Ханії, в той час як Пезешкіан назвав Росію "цінним стратегічним союзником". Військове співробітництво між московським режимом та Ісламською Республікою значно активізувалося за останні два роки після агресії Росії проти України. У лютому агентство Reuters повідомило, що Іран поставив Росії балістичні ракети класу "земля-земля", а в червні Сполучені Штати заявили, що Іран відправив росіянам "сотні" ударних безпілотників, які раніше використовували з руйнівним ефектом в Україні після вторгнення в лютому 2022 року.

Експерти Фонду із захисту демократії вважають, що цілі візиту Сергія Шойгу зрозумілі, як і президента РФ Володимира Путіна.

Зустріч Сергія Шойгу та Масуда Пезешкіана Фото: Iranian Presidency Office

"Мета Путіна зрозуміла. Він хоче перебудувати новий світовий порядок і підірвати Захід. Щоб реалізувати цю стратегію, йому потрібен хаос на Близькому Сході, а Іран, як довірена особа Росії, допомагає йому. Мета Шойгу в Тегерані — зміцнити відносини у сфері безпеки, щоб Іран міг піти на ескалацію, а Москва могла пізніше шантажувати Захід, змушуючи його вести переговори через Кремль, якщо вони хочуть деескалації конфлікту", — заявила Івана Страднер, науковий співробітник Foundation for Defense of Democracies (FDD).

Зазначається, що партнерство між Ісламською Республікою Хаменеї та Росією Путіна глибоко вкоренилося в їхньому ідеологічному протистоянні американоцентричному міжнародному порядку.

"У світлі конфлікту в Україні Росія сприймає появу нового театру військових дій на Близькому Сході як можливість розширити свій вплив у регіоні, одночасно відволікаючи увагу від українського фронту", — вважає Саїд Гассемінеджад, старший радник з питань Ірану та фінансової економіки.

Шойгу розвиває військові відносини з Іраном

У FDD зазначають, що "візит до одного з ключових політичних союзників Росії підкреслює збережену значну роль Шойгу".

Обіймаючи пост міністра оборони Росії — пост, з якого його усунули під час великої перестановки в керівництві, організованої Путіним у травні, — Шойгу зустрівся з вищими іранськими лідерами. На полях саміту Шанхайської організації співробітництва у квітні минулого року, членами якої є Росія, Індія, Китай, Іран, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизія і Таджикистан, Шойгу та його іранський колега обговорили зміцнення зв'язків у сфері безпеки, причому Шойгу, як повідомляється, наголосив на значному збільшенні військових контрактів між Тегераном і Москвою.

Зустріч Сергія Шойгу та Масуда Пезешкіана Фото: Iranian Presidency Office

Коментуючи візит Шойгу до Ірану, представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон не очікує, що Москва зіграє позитивну роль у зниженні регіональної напруженості. "Ми не бачили, щоб вони відігравали продуктивну роль у цьому конфлікті, який почався зі звірств ХАМАСу 7 жовтня. Вони, здебільшого, були відсутні. Звичайно, ми бачили, що вони нічого не зробили, щоб закликати будь-яку сторону зробити кроки з деескалації", — сказав Міллер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Масуда Пезешкіана, нового президента Ірану з азербайджанським корінням. Пезешкіан прославився як реформатор. У своїх передвиборчих обіцянках він акцентував увагу на нормалізації відносин із Заходом і пом'якшенні контролю за дотриманням закону про обов'язкове носіння хіджабу в Ісламській Республіці.