Іран обрав нового президента: ним став реформатор з азербайджанським корінням

Масуд Пезешкіан виграв із перевагою у 2,8 млн голосів. Загалом на вибори, як зазначають журналісти, прийшло близько 30 млн виборців.

Related video

Кандидат-реформатор, кардіохірург і депутат Ісламської консультативної ради Ірану Масуд Пезешкіан переміг у другому турі 14-их президентських виборів, випередивши прихильника жорсткої лінії, колишнього міністра закордонних справ Саїда Джалілі. Про це повідомляє Associated Press.

Підрахунок голосів показав, що Пезешкіан став переможцем із 16,3 мільйонами голосів проти 13,5 мільйонів у Джалілі. Загалом на виборах, проведених без міжнародних спостерігачів, проголосувало 30 мільйонів осіб.

Агентство IRNA уточнює, що загальна кількість голосів виборців становила 30 530 157. Масуд Пезешкіан за підсумками голосування набрав 16 384 403 голоси, за його опонента Саїда Джалілі проголосували 13 538 179 виборців.

Загалом у другому етапі виборів узяло участь 49.8% виборців.

Масуд Пезешкіан у своїх передвиборчих обіцянках акцентував увагу на нормалізації стосунків із Заходом і пом'якшенні контролю за дотриманням закону про обов'язкове носіння хіджабу в Ісламській Республіці.

У своїй кампанії Пезешкіан не обіцяв радикальних змін у шиїтській теократії Ірану. Очікується, що втілення в життя його програми зустріне опір іранського уряду, в якому переважають прихильники жорсткої лінії.

Пезешкіан народився 29 вересня 1954 року в Махабаді на північному заході Ірану в сім'ї азербайджанця і курдки. Він став кардіохірургом і обіймав посаду глави Тебризького університету медичних наук.

Масуд Пезешкіан Фото: AP

Пезешкіан зайнявся політикою спочатку як заступник міністра охорони здоров'я країни, а потім як міністр охорони здоров'я в адміністрації президента-реформатора Мохаммада Хатамі.

У 2006 році Пезешкіан був обраний законодавцем, що представляє Тебріз. Пізніше він обіймав посаду заступника спікера парламенту і підтримував реформістські та помірковані погляди.

Водночас він неодноразово критикував Сполучені Штати і хвалив Революційну гвардію Ірану за те, що вона збила американський безпілотник 2019 року, заявивши, що це "завдало сильного удару в обличчя американцям і довело їм, що наша країна не здасться".

Нагадаємо, вибори в Ірані відбулися у зв'язку із загибеллю президента Ібрагіма Раїсі.