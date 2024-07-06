Иран выбрал нового президента: им стал реформатор с азербайджанскими корнями

Масуд Пезешкиан выиграл с перевесом в 2,8 млн голосов. Всего на выборы, как отмечают журналисты, пришло около 30 млн избирателей.

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Кандидат-реформатор, кардиохирург и депутат Исламского консультативного совета Ирана Масуд Пезешкиан победил на втором туре 14-ых президентских выборов, опередив сторонника жесткой линии, бывшего министра иностранных дел Саида Джалили. Об этом сообщает Associated Press.

Подсчет голосов показал, что Пезешкиан стал победителем с 16,3 миллионами голосов против 13,5 миллионов у Джалили. В целом на выборах, проведенных без международных наблюдателей, проголосовало 30 миллионов человек.

Агентство IRNA уточняет, что общее количество голосов избирателей составляло 30 530 157. Масуд Пезешкиан по итогу голосования набрал 16 384 403 голоса, за его оппонента Саида Джалили проголосовали 13 538 179 избирателей.

Всего во втором этапе выборов приняло участие 49.8% избирателей.

Масуд Пезешкиан в своих предвыборных обещаниях акцентировал внимание на нормализацию отношения с Западом и смягчении контроля за соблюдением закона об обязательном ношении хиджаба в Исламской Республике.

В своей кампании Пезешкиан не обещал радикальных изменений в шиитской теократии Ирана. Ожидается, что воплощение в жизнь его программы встретит сопротивление иранского правительства, в котором преобладают сторонники жесткой линии.

Пезешкиан родился 29 сентября 1954 года в Махабаде на северо-западе Ирана в семье азербайджанца и курдки. Он стал кардиохирургом и занимал должность главы Тебризского университета медицинских наук.

Масуд Пезешкиан Фото: AP

Пезешкиан занялся политикой сначала в качестве заместителя министра здравоохранения страны, а затем в качестве министра здравоохранения в администрации президента-реформатора Мохаммада Хатами.

В 2006 году Пезешкиан был избран законодателем, представляющим Тебриз. Позже он занимал пост заместителя спикера парламента и поддерживал реформистские и умеренные взгляды.

В то же время он неоднократно критиковал Соединенные Штаты и хвалил Революционную гвардию Ирана за то, что она сбила американский беспилотник в 2019 году, заявив, что это "нанесло сильный удар в лицо американцам и доказало им, что наша страна не сдастся".

Напомним, выборы в Иране прошли в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси.