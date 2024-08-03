В Ірані анонсували "цікаві та надзвичайні події" за кілька годин

Слова телеведучого процитували низка іноземних ЗМІ, сприйнявши їх, як натяк на швидку атаку на Ізраїль.

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Ведучий державного телебачення Ірану заявив у прямому ефірі, що найближчими годинами світ стане свідком значних і надзвичайних подій. Відео розійшлося соцмережами і було процитовано низкою світових ЗМІ, які сприйняли його, як "анонс" атаки на Ізраїль. Також відео з'явилося в соцмережах іранського видання Iran's Today.

"За кілька годин увесь світ побачить цікаві та надзвичайні події", заявив ведучий одного з іранських телеканалів.

Іранський ведучий заявив про "цікаві події"

Нагадаємо, 1 серпня в оновлюваній стрічці новин по Близькому Сходу журналісти CNN повідомили, що найближчими годинами Іран і його союзники почнуть великомасштабну атаку на Ізраїль.

На тлі цих повідомлень, небо над Ізраїлем спорожніло. На сайті Flight Radar24 можна бачити, що над Ізраїлем немає літаків, також їх мало на кордонах Ізраїлю з Йорданією та Єгиптом.

Небо над Ізраїлем спорожніло Фото: Скриншот

Авіакомпанія KLM із Нідерландів уже заявила, що скасовує рейси до Тель-Авіва щонайменше до жовтня у відповідь на "ситуацію з безпекою в регіоні", повідомив представник пресслужби KLM у заяві для CNN. Раніше авіакомпанія оголошувала про скасування рейсів до ізраїльської столиці до 31 серпня.

KLM приєднується до зростаючого списку міжнародних авіакомпаній, які припиняють польоти на Близький Схід і з нього. United, Delta, Lufthansa і ITA Airways оголосили про скасування рейсів за останній тиждень, посилаючись на проблеми безпеки. Lufthansa також скасувала польоти в Бейрут, Ліван.

Сінгапурські авіалінії (SIAL.SI) припинила польоти через повітряний простір Ірану з раннього ранку п'ятниці і використовує альтернативні маршрути, заявивши, що безпека є її головним пріоритетом.

Тайванські авіакомпанії EVA Air і China Airlines, найімовірніше, також уникали повітряного простору Ірану під час виконання рейсів до Амстердама в п'ятницю, які раніше пролітали над Іраном. У своєму бюлетені OPSGROUP, організація, що обмінюється інформацією про ризики польотів, рекомендувала авіаперевізникам між Азією і Європою уникати повітряного простору Ірану та Іраку. Це сталося наступного дня після того, як джерела повідомили агентству Reuters, що вищі іранські чиновники зустрінуться з представниками регіональних союзників Ірану з Лівану, Іраку та Ємену, щоб обговорити можливі заходи у відповідь проти Ізраїлю.

Багато авіакомпаній, включно з американськими та європейськими, вже уникають польотів над Іраном. Так рейс Singapore Airlines до лондонського аеропорту Хітроу в п'ятницю вранці прямував на північ від Ірану через Туркменістан і Азербайджан, а не перетинав територію Ірану, як днем раніше. Однак у п'ятницю значна кількість авіакомпаній все ще здійснювали польоти над Іраном, включно з перевізниками Об'єднаних Арабських Еміратів Etihad, Emirates (EMIRA.UL) і FlyDubai, а також Qatar Airways і Turkish Airlines.

Небо над Ізраїлем спорожніло Фото: Скриншот

Нагадаємо, Іран підняв червоний прапор помсти й анонсував удари по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію Ісмаїла Ханії, лідера ХАМАС, який у цей момент перебував у Тегерані. Похорон Ханії відбувся в п'ятницю в Досі, Катар.

Похорон Ісмаїла Ханії в Досі

В оновлюваній стрічці новин по Близькому Сходу за останню годину журналісти CNN зазначають, що ізраїльтяни готуються до атак: їм надали інструкцію щодо того, що робити в разі атак на країну, в той час як супермаркети повідомляють про сплеск продажів основних товарів. Муніципалітет Єрусалима розповсюдив файл зі списком парковок, які будуть використовуватися як укриття, і списком бомбосховищ. У ньому йдеться про те, що жителі повинні мати можливість дістатися до бомбосховищ за 90 секунд. Жителям також рекомендується запастися водою та їжею на три дні і купити батарейки та ліхтарики на додаток до ліків.

Сполучені Штати готові перекинути ресурси на Близький Схід, якщо це необхідно, заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Відзначаючи заяву верховного лідера Ірану Хаменеї про помсту за смерть Ханії, Кірбі сказав, що США повинні "переконатися, що у нас є потрібні ресурси і можливості в регіоні".

За даними Пентагону, міністр оборони США Ллойд Остін віддасть розпорядження провести "множинні маневри з розміщення сил" на Близькому Сході напередодні можливого нападу Ірану на Ізраїль.

У п'ятницю Остін поговорив із міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом і "проінформував міністра про додаткові заходи, включно з поточними й майбутніми змінами в структурі сил оборони, яких міністерство вживе для підтримки оборони Ізраїлю", — заявила в п'ятницю заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Сінгх відмовилася розкрити подробиці потенційних дій. У США вже є низка військово-морських сил у регіоні, включно з авіаносною ударною групою в Оманській затоці та десантними кораблями й есмінцями у східній частині Середземного моря.

Нагадаємо, 1 серпня в Білому домі побоювалися, що цього разу їм може бути важче мобілізувати ту ж саму міжнародну та регіональну коаліцію країн, яка зупинила попередній напад Ірану у квітні цього року.