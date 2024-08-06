Били ракетами "Катюша": в Іраку атакували військову базу США, є поранені (відео)

Поранення дістали п'ять американських військових. Офіційний Багдад не може стримати численні угруповання, які підтримує Іран.

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В Іраку було атаковано авіабазу Аль-Асад на заході країни. Поранення дістали щонайменше п'ять американських військових. Били ракетами "Катюша". Атаку пов'язують із одним із місцевих угруповань, яке підтримує Іран. Поки що незрозуміло, чи був цей напад пов'язаний із погрозами Ірану відповісти за ліквідацію Ізраїлем лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії минулого тижня. Про це пише Reuters.

Офіційні особи США підтвердили факт атаки, яка сталася в напружений період, коли Близький Схід готується до можливої нової хвилі атак із боку Ірану та його союзників після ліквідації минулого тижня високопоставлених членів угруповань ХАМАСу і "Хезболли".

За даними двох джерел в іракських силах безпеки, по авіабазі Аль-Асад на заході Іраку було випущено дві ракети "Катюша". Одне джерело в іракських силах безпеки повідомило, що ракети впали на території бази. Неясно, чи була атака пов'язана з погрозами Ірану помститися за вбивство лідера ХАМАСу.

Чиновники США, які говорили з Reuters на умовах анонімності, повідомили, що один із військових дістав дуже серйозні поранення. Не виключено, що жертв може бути більше.

"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", — додав один з офіційних осіб.

Ісмаїл Ханія, політичний лідер палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, був ліквідований в іранській столиці Тегерані минулого тижня. Іран звинуватив Ізраїль у вбивстві, але Єрусалим не взяв на себе відповідальність.

Також у ліванському Бейруті було ліквідовано високопоставленого військового командира ліванського угруповання "Хезболла" Фуада Шукра. І обидва ці інциденти посилили занепокоєння, що конфлікт у Газі переростає в більш масштабну війну на Близькому Сході.

Іран заявив, що США несуть відповідальність за вбивство Ханії через свою підтримку Ізраїлю.

Згідно зі звітом Пентагону, під час телефонної розмови в понеділок міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант зійшлися на думці, що атака стала "небезпечною ескалацією".

Минулого тижня США завдали удару в Іраку по особах, які, за словами офіційних осіб США, були бойовиками, що готувалися до запуску безпілотників, які становили загрозу силам США і коаліції.

Пентагон заявив, що направить на Близький Схід додаткові винищувачі та військові кораблі ВМС, оскільки Вашингтон прагне зміцнити оборону після погроз із боку Ірану і його союзників ХАМАС і "Хезболли".

Джерела повідомили, що Ірак хоче, щоб війська коаліції на чолі зі США почали залишати країну вже у вересні та офіційно завершили роботу коаліції до вересня 2025 року, водночас деякі американські сили, імовірно, залишаться в нещодавно узгодженому консультативному статусі.

Багдад насилу стримує підтримувані Іраном збройні угруповання, які з 7 жовтня десятки разів нападали на американські війська в цій країні і в сусідній Сирії.

Прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шиа аль-Судані в неділю провів бесіду з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Генерал армії США Майкл Курилла, глава Центрального командування США, наразі перебуває на Близькому Сході. Одна з офіційних осіб США сказала, що Курилла спілкується з союзниками, щоб забезпечити координацію на випадок іранського нападу на Ізраїль.

Тим часом до Ірану вирушив колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу і зустрівся з президентом Масудом Пезешкіаном.

Також стало відомо, що РФ екстрено передала Ірану додаткове озброєння. За інформацією ізраїльської служби новин "14 канал", ідеться про оперативні ракетні комплекси "Іскандер" і комплекси радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН".