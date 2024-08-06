РФ відправила в Іран партію "Іскандерів" і системи РЕБ: яка мета поставок, — ЗМІ

На думку експертів Defense Express, для того, щоб Іран зміг завдати удару російськими ракетами, необхідно використовувати ОТРК "Іскандер-К" із крилатими ракетами Р-500, дальність яких становить приблизно 1 500 км.

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На тлі погроз удару у відповідь по Ізраїлю після ліквідації лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані з'явилися повідомлення про те, що Росія екстрено передала Ірану додаткове озброєння. За інформацією ізраїльської служби новин "14 канал", йдеться про оперативні ракетні комплекси "Іскандер" і комплекси радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН".

У матеріалі було зазначено, що з РФ до Ірану відбулося кілька рейсів військово-транспортних літаків Іл-76, на яких і перевозили зброю.

З цієї нагоди оглядачі Defense Express розповіли, що ні ОТРК "Іскандер", ні комплекси РЕБ "Мурманськ-БН" не перебували на озброєнні Ірану й їхня передача не обговорювалася в публічному просторі. Це передбачає, що Росія, ймовірно, перекинула ці комплекси разом із власними військовослужбовцями, інакше без них передача цього озброєння не має сенсу, оскільки іранські фахівці не мали б часу на підготовку.

"Також можливо, що ці комплекси одразу розгорнули, тому що сьогодні вночі Іран випустив попередження для цивільних літаків про можливі аномалії в роботі GPS у своїх центральних і західних районах", — пишуть аналітики.

Тим часом постачання цих систем Ірану для атаки на Ізраїль мають питання. Якщо з системою РЕБ все зрозуміло, оскільки дальність пригнічення супутникової навігації та комунікацій становить 5 000 км, то з комплексами "Іскандер" не все так однозначно.

Комплекс радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН" Фото: "Газета"

Річ у тім, що дальність балістичних ракет "Іскандер" становить до 500 км, тоді як для атаки на Ізраїль необхідні ракети з мінімальною дальністю близько 1 200 км. Єдиним можливим варіантом може бути передача "Іскандер-К" з крилатими ракетами Р-500, дальність яких становить приблизно 1 500 км. Проте і цей варіант сумнівний, з огляду на наявність в Ірану власних крилатих ракет типу Soumar, підкреслюють експерти.

"Але можливе питання у якості ракет іранського виробництва. У будь-якому разі, зараз дійсно очікується масштабна атака Ірану по Ізраїлю. Називаються різні дати її проведення, починаючи від ночі з 5 на 6 серпня", — підсумували оглядачі.

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