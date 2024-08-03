На фоні загострення: розвідка та МЗС евакуювали громадян України з Лівану, деталі (відео)

З Лівану, як повідомили у ГУР, екстрено вивезли 30 українців. Вони вже знаходяться у Польщі.

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У суботу, 3 серпня, Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) та Міністерство закордонних справ спільно організували евакуацію 36 українських громадян із Лівану, де різко погіршилась безпекова ситуація. Про це повідомляє ГУР.

Як зазначається, українці, серед яких 21 жінка та 9 дітей, вже прибули до польського Жешува літаком авіакомпанії SkyUp Airlines.

Евакуйованих зустріли українські консули та надають співвітчизникам всю необхідну допомогу й забезпечують їхній супровід до нашої держави.

Також, як наголошується, співробітники ГУР МО та МЗС України продовжують працювати над наданням допомоги громадянам України, які перебувають в Лівані.

Як наголошується, наразі триває робота щодо можливості подальшої евакуації українців, які виявили бажання залишити ліванську територію.

Евакуація українців з території Лівану відбулася на виконання доручення президента України Володимира Зеленського. У своєму зверненні глава держави повідомив про її успішне завершення.

Нагадаємо, 2 серпня МЗС наполегливо рекомендувало українцям утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим громадянам України, які вже перебувають в цій країні, – залишити її територію.

Рекомендації МЗС громадянам України, які перебувають у Лівані

Громадян, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, закликали дотримуватися рекомендацій МЗС України, а саме уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої потреби, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Упродовж перебування в Лівані громадянам України рекомендовано утриматися від поїздок до територій:

що межують з сирійським кордоном;

що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;

до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м. Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда);

Долини Бекаа;

південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Фокус писав, що 18 липня міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що в разі потреби Армія оборони (ЦАХАЛ) може в будь-який момент використати всі свої сили проти Лівану.