На фоне обострения: разведка и МИД эвакуировали граждан Украины из Ливана, детали (видео)

Из Ливана, как сообщили в ГУР, экстренно вывезли 30 украинцев. Они уже находятся в Польше.

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В субботу, 3 августа, Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) и Министерство иностранных дел совместно организовали эвакуацию 36 украинских граждан из Ливана, где резко ухудшилась ситуация с безопасностью. Об этом сообщает ГУР.

Как отмечается, украинцы, среди которых 21 женщина и 9 детей, уже прибыли в польский Жешув самолетом авиакомпании SkyUp Airlines.

Эвакуированных встретили украинские консулы и предоставляют соотечественникам всю необходимую помощь и обеспечивают их сопровождение в наше государство.

Также, как отмечается, сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают работать над оказанием помощи гражданам Украины, которые находятся в Ливане.

Как отмечается, сейчас продолжается работа по возможности дальнейшей эвакуации украинцев, которые изъявили желание покинуть ливанскую территорию.

Эвакуация украинцев с территории Ливана состоялась во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского. В своем обращении глава государства сообщил о ее успешном завершении.

Напомним, 2 августа МИД настоятельно рекомендовал украинцам воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации ситуации с безопасностью, а тем гражданам Украины, которые уже находятся в этой стране, — покинуть ее территорию.

Рекомендации МИД гражданам Украины, которые находятся в Ливане

Граждан, которые приняли личное решение продолжить пребывание на территории Ливана, призвали придерживаться рекомендаций МИД Украины, а именно избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В течение пребывания в Ливане гражданам Украины рекомендуется воздержаться от поездок на территории:

граничащие с сирийской границей;

граничащие с израильской границей к югу от реки Литани;

к лагерям беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г. Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г. Сайда);

Долины Бекаа;

южного пригорода Бейрута (район Дахие).

Фокус писал, что 18 июля министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в случае необходимости Армия обороны (ЦАХАЛ) может в любой момент использовать все свои силы против Ливана.