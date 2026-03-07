Посольство США в Багдаді обстріляли радянськими ракетами "Катюша", — ЗМІ (відео)

Посольство США в Багдаді, як пишуть ЗМІ, зазнало обстрілу ракетами "Катюша". Зокрема, ввечері 7 березня у столиці Іраку пролунала серія вибухів.

Як пише видання Hindustan Times з посиланням на джерела в галузі безпеки, ракети влучили поблизу посольства США в Багдаді. Що цікаво, за даними Reuters, для удару використовували радянські реактивні системи залпового вогню часів Другої світової війни "Катюша".

За даними The Caspian Post, серія вибухів відбулася по всій столиці Іраку, після чого біля будівлі посольства США спрацювали системи протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що на момент написання цієї новини, офіційної інформації про постраждалих або пошкодження поки немає.

Крім того, станом на 7 березня, за даними Reuters, Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що їхні безпілотники завдали удару по американському авіаційному центру на базі Аль-Дафра поблизу Абу-Дабі, столиці ОАЕ. Reuters зазначає, що не змогло незалежно перевірити цю інформацію. Ба більше, іранські державні ЗМІ повідомляють, що Корпус вартових ісламської революції також обстріляв американські війська на базі в Бахрейні. Крім того, очевидці розповіли агентству Reuters, що вибухи було чути в Досі, столиці Катару.

Відео дня

Нагадаємо, що ще у 2024 році авіабаза Аль-Асад на заході Іраку зазнала ракетного обстрілу. За даними джерел у іракських силах безпеки, по базі було випущено дві ракети "Катюша", одна з яких влучила на територію об’єкту. Унаслідок атаки постраждали щонайменше п’ять американських військових. За повідомленнями, відповідальність за інцидент пов’язують із місцевим угрупованням, яке підтримує Іран.

Також Фокус писав, що курдські військові загони, які базуються в Іраку, перейшли у наступ проти сил іранського режиму та розпочали наземну операцію в Ірані.