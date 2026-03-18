Американское ПВО не способно перехватить "Шахеды": дрон прилетел в посольство США в Багдаде (видео)

Это уже не первая подобная атака на посольство после начала операции "Эпическая ярость" в Иране. Посольство США было атаковано ракетами и дронами, но подробностей об обстрелах не было.

Иранский "Шахед" прилетел в посольство США в Багдаде рано утром 18 марта. Местные слышали мощный взрыв, после чего начался пожар, который было видно с берега реки Тигр. Это произошло на следующий день после серии ударов, сообщает Sky News Arabia.

Источник в службах безопасности подтвердил, что дрон атаковал посольство, отметив "неспособность системы ПВО перехватить беспилотник".

По меньшей мере три беспилотника со взрывчаткой также нанесли удар по американскому дипломатическому учреждению недалеко от международного аэропорта Багдада, активировав системы противовоздушной обороны C-RAM, сообщили источники во 17 марта.

На следующий день атаки продолжились.

Поддерживаемые Тегераном группировки совершают нападения на американские интересы в Ираке в отместку за американо-израильскую войну против Ирана, начавшуюся 28 февраля.

Сообщений о жертвах или ущербе в ближайшее время не поступало.

Даже нет точных данных, какой ущерб был наненсен.

Журналист AFP, находившийся неподалеку от посольства, увидел поднимающийся дым после того, как услышал взрыв. Сотрудник службы безопасности заявил, что "беспилотник врезался непосредственно в посольство", не уточнив, был ли нанесен какой-либо ущерб.

Второй сотрудник службы безопасности заявил, что дрон упал у ограждения.

Было неясно, упал ли "Шахед" внутри или снаружи обширного комплекса посольства, расположенного в "зеленой зоне" , где находятся многочисленные дипломатические представительства, правительственные учреждения и международные организации.

Напомним, 7 марта посольство США в Багдаде, как пишут СМИ, также подверглось обстрелу. Причем стреляли ракетами "Катюша".

А 12 марта итальянская военная база в Эрбиле на севере Курдистана подверглась обстрелу. На ней дислоцируются итальянские и американские войска.